Сыграйте в классику заново. Warcraft I и II возвращаются на ПК в виде ремастеров

Что известно про ремастеры Warcraft

Первые две игры серии Warcraft получили обновление, похожее на то, что было у StarCraft в 2017 году. Оригинальные спрайты и карты заменены на более детализированные изображения с высоким разрешением. Страница сборника на Battle.net также упоминает "обновленные функции для комфортной современной игры". Примечательно, что только третья часть доступна на Mac, первые две - исключительно для ПК.

Обновление 2.0 для Warcraft III: Reforged выглядит как попытка Blizzard реабилитироваться после провального ремастера 2020 года. Тот релиз настолько негативно восприняли игроки, что компании пришлось ввести автоматическую систему возврата средств без лишних вопросов. В новой версии обещают улучшенные окружения, "полностью настраиваемую графику", а также возможность играть с оригинальной графикой в высоком разрешении.

Если вам не нужны все три игры, их можно приобрести отдельно. Warcraft I: Remastered стоит 9,99 долларов, Warcraft II: Remastered - 14,99 долларов, а Warcraft III: Reforged - 29,99 долларов.

Помимо ремастеров, Blizzard анонсировала кроссовер Hearthstone и StarCraft под названием "Heroes of StarCraft", который выйдет в январе 2025 года. Также компания обновит World Of Warcraft, добавив новое подземелье в современную часть и версию дополнения Mists of Pandaria для WoW Classic, максимально приближенную к его состоянию в 2012 году. А мобильная игра Warcraft Rumble выйдет в бета-версию на ПК 10 декабря.