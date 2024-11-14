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Сыграйте в классику заново. Warcraft I и II возвращаются на ПК в виде ремастеров

Четверг 14 ноября 2024 13:45
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Сыграйте в классику заново. Warcraft I и II возвращаются на ПК в виде ремастеров Ремастеры Warcraft I и II добрались до ПК (фото: Reddit)
Автор: Павел Колесник

В рамках празднования 30-летия Warcraft, Blizzard порадовала фанатов релизом Warcraft Remastered Battle Chest. Коллекция содержит обновленные версии классических стратегий Warcraft I и II, а также свежий контент для Warcraft III: Reforged.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно про ремастеры Warcraft

Первые две игры серии Warcraft получили обновление, похожее на то, что было у StarCraft в 2017 году. Оригинальные спрайты и карты заменены на более детализированные изображения с высоким разрешением. Страница сборника на Battle.net также упоминает "обновленные функции для комфортной современной игры". Примечательно, что только третья часть доступна на Mac, первые две - исключительно для ПК.

Обновление 2.0 для Warcraft III: Reforged выглядит как попытка Blizzard реабилитироваться после провального ремастера 2020 года. Тот релиз настолько негативно восприняли игроки, что компании пришлось ввести автоматическую систему возврата средств без лишних вопросов. В новой версии обещают улучшенные окружения, "полностью настраиваемую графику", а также возможность играть с оригинальной графикой в высоком разрешении.

Если вам не нужны все три игры, их можно приобрести отдельно. Warcraft I: Remastered стоит 9,99 долларов, Warcraft II: Remastered - 14,99 долларов, а Warcraft III: Reforged - 29,99 долларов.

Помимо ремастеров, Blizzard анонсировала кроссовер Hearthstone и StarCraft под названием "Heroes of StarCraft", который выйдет в январе 2025 года. Также компания обновит World Of Warcraft, добавив новое подземелье в современную часть и версию дополнения Mists of Pandaria для WoW Classic, максимально приближенную к его состоянию в 2012 году. А мобильная игра Warcraft Rumble выйдет в бета-версию на ПК 10 декабря.

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