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Ziferblat вперше сказали, навіщо їдуть на "Євробачення"

Ziferblat (фото надане артистами)
Автор: Поліна Іваненко

Музиканти гурту Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на "Євробачення", вперше після фіналу сказали, яким буде їхній головний меседж. Артисти хочуть не лише виступити, а й донести всьому світу важливі сенси.

Про це Ziferblat розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Яким буде головний меседж Ziferblat

"Сцена Євробачення - це більше, ніж просто виступ. Це голос, який можуть почути мільйони. І наш головний меседж - нагадати світові, що війна в Україні триває. Люди звикають, втомлюються, але для нас ця боротьба не закінчується ні на мить. Нам потрібна підтримка, розуміння, емпатія". - розповіли музиканти. 

Окрім цього, учасники гурту хочуть звернутися до всіх українців. До тих, які залишаються вдома, і до тих, кому довелося поїхати за кордон.

"Ми також звертаємося до українців, які опинилися за межами своєї країни. Багато хто з них відчуває самотність і брак єдності. Ми хочемо сказати їм: ви не самі. Наш виступ - це не просто музика, а діалог із тими, хто змушений був поїхати, і зі світом, який має чути нас", - пояснили Ziferblat.

"І, звісно, це ще один спосіб показати, що Україна продовжує творити навіть у найтемніші часи. Ми живемо музикою, ми робимо її особливою, і навіть зараз, коли триває найкривавіша за 80 років війна, ми не перестаємо звучати", - додали вони.

Як Ziferblat виступив на Нацвідборі

Нагадаємо, артисти виходити на сцену під номером 9. Вони наживо виконали пісню "Bird of Pray". Раніше, в інтерв'ю РБК-Україна, Ziferblat розповідали, що своїм треком вони хочуть показати, що світло перемагає темряву.

За результатами голосування журі в фіналі вони отримали 9 балів. А від глядачів гурт отримав 10 балів.

Загалом, журі розподілили свої бали так:

  • 1 бал - Влад Шериф
  • 2 бали - Абіє
  • 3 бали - "ДК Енергетик"
  • 4 бали - KRYLATA
  • 5 балів - Future Culture
  • 6 балів - FIЇNKA
  • 7 балів - MOLODI
  • 8 балів - Маша Кондратенко
  • 9 балів - Ziferblat
  • 10 балів - KHAYAT.

А глядачі віддали свої голоси, які потім було перераховано в бали. Це мало наступний вигляд:

  • 1 бал - Влад Шериф
  • 2 бали - Future Culture
  • 3 бали - Абіє
  • 4 бали - KRYLATA
  • 5 балів - "ДК Енерегтик"
  • 6 балів - KHAYAT
  • 7 балів - FIЇNKA
  • 8 балів - Маша Кондратенко
  • 9 балів - MOLODI
  • 10 балів - Ziferblat.

До слова, читайте інтерв'ю "ДК Енергетик" про перемогу Ziferblat, враження віж Нацвідбору та реакцію на критику Танчинця.

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