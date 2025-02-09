Ziferblat вперше сказали, навіщо їдуть на "Євробачення"

Музиканти гурту Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на "Євробачення", вперше після фіналу сказали, яким буде їхній головний меседж. Артисти хочуть не лише виступити, а й донести всьому світу важливі сенси.
Про це Ziferblat розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.
"Сцена Євробачення - це більше, ніж просто виступ. Це голос, який можуть почути мільйони. І наш головний меседж - нагадати світові, що війна в Україні триває. Люди звикають, втомлюються, але для нас ця боротьба не закінчується ні на мить. Нам потрібна підтримка, розуміння, емпатія". - розповіли музиканти.
Окрім цього, учасники гурту хочуть звернутися до всіх українців. До тих, які залишаються вдома, і до тих, кому довелося поїхати за кордон.
"Ми також звертаємося до українців, які опинилися за межами своєї країни. Багато хто з них відчуває самотність і брак єдності. Ми хочемо сказати їм: ви не самі. Наш виступ - це не просто музика, а діалог із тими, хто змушений був поїхати, і зі світом, який має чути нас", - пояснили Ziferblat.
"І, звісно, це ще один спосіб показати, що Україна продовжує творити навіть у найтемніші часи. Ми живемо музикою, ми робимо її особливою, і навіть зараз, коли триває найкривавіша за 80 років війна, ми не перестаємо звучати", - додали вони.
Нагадаємо, артисти виходити на сцену під номером 9. Вони наживо виконали пісню "Bird of Pray". Раніше, в інтерв'ю РБК-Україна, Ziferblat розповідали, що своїм треком вони хочуть показати, що світло перемагає темряву.
За результатами голосування журі в фіналі вони отримали 9 балів. А від глядачів гурт отримав 10 балів.
Загалом, журі розподілили свої бали так:
А глядачі віддали свої голоси, які потім було перераховано в бали. Це мало наступний вигляд:
До слова, читайте інтерв'ю "ДК Енергетик" про перемогу Ziferblat, враження віж Нацвідбору та реакцію на критику Танчинця.