Ziferblat вперше сказали, навіщо їдуть на "Євробачення"

Яким буде головний меседж Ziferblat

"Сцена Євробачення - це більше, ніж просто виступ. Це голос, який можуть почути мільйони. І наш головний меседж - нагадати світові, що війна в Україні триває. Люди звикають, втомлюються, але для нас ця боротьба не закінчується ні на мить. Нам потрібна підтримка, розуміння, емпатія". - розповіли музиканти.

Окрім цього, учасники гурту хочуть звернутися до всіх українців. До тих, які залишаються вдома, і до тих, кому довелося поїхати за кордон.

"Ми також звертаємося до українців, які опинилися за межами своєї країни. Багато хто з них відчуває самотність і брак єдності. Ми хочемо сказати їм: ви не самі. Наш виступ - це не просто музика, а діалог із тими, хто змушений був поїхати, і зі світом, який має чути нас", - пояснили Ziferblat.

"І, звісно, це ще один спосіб показати, що Україна продовжує творити навіть у найтемніші часи. Ми живемо музикою, ми робимо її особливою, і навіть зараз, коли триває найкривавіша за 80 років війна, ми не перестаємо звучати", - додали вони.

Як Ziferblat виступив на Нацвідборі

Нагадаємо, артисти виходити на сцену під номером 9. Вони наживо виконали пісню "Bird of Pray". Раніше, в інтерв'ю РБК-Україна, Ziferblat розповідали, що своїм треком вони хочуть показати, що світло перемагає темряву.

За результатами голосування журі в фіналі вони отримали 9 балів. А від глядачів гурт отримав 10 балів.

Загалом, журі розподілили свої бали так:

1 бал - Влад Шериф

2 бали - Абіє

3 бали - "ДК Енергетик"

4 бали - KRYLATA

5 балів - Future Culture

6 балів - FIЇNKA

7 балів - MOLODI

8 балів - Маша Кондратенко

9 балів - Ziferblat

10 балів - KHAYAT.

А глядачі віддали свої голоси, які потім було перераховано в бали. Це мало наступний вигляд: