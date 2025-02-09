Ziferblat впервые сказали, зачем едут на "Евровидение"

Каким будет главный месседж Ziferblat

"Сцена Евровидения - это больше, чем просто выступление. Это голос, который могут услышать миллионы. И наш главный месседж - напомнить миру, что война в Украине продолжается. Люди привыкают, устают, но для нас эта борьба не заканчивается ни на миг. Нам нужна поддержка, понимание, эмпатия". - рассказали музыканты.

Кроме этого, участники группы хотят обратиться ко всем украинцам. К тем, которые остаются дома, и к тем, кому пришлось уехать за границу.

"Мы также обращаемся к украинцам, которые оказались за пределами своей страны. Многие из них чувствуют одиночество и недостаток единства. Мы хотим сказать им: вы не одни. Наше выступление - это не просто музыка, а диалог с теми, кто вынужден был уехать, и с миром, который должен слышать нас", - объяснили Ziferblat.

"И, конечно, это еще один способ показать, что Украина продолжает творить даже в самые темные времена. Мы живем музыкой, мы делаем ее особенной, и даже сейчас, когда идет самая кровавая за 80 лет война, мы не перестаем звучать", - добавили они.

Как Ziferblat выступил на Нацотборе

Напомним, артисты выходить на сцену под номером 9. Они вживую исполнили песню "Bird of Pray". Ранее, в интервью РБК-Украина, Ziferblat рассказывали, что своим треком они хотят показать, что свет побеждает тьму.

По результатам голосования жюри в финале они получили 9 баллов. А от зрителей группа получила 10 баллов.

В общем, жюри распределили свои баллы так:

1 балл - Влад Шериф

2 балла - Абие

3 балла - "ДК Енергетик"

4 балла - KRYLATA

5 баллов - Future Culture

6 баллов - FIЇNKA

7 баллов - MOLODI

8 баллов - Маша Кондратенко

9 баллов - Ziferblat

10 баллов - KHAYAT.

А зрители отдали свои голоса, которые потом были пересчитаны в баллы. Это имело следующий вид: