Ziferblat впервые сказали, зачем едут на "Евровидение"

Музыканты группы Ziferblat, победившей в Нацотборе на "Евровидение", впервые после финала сказали, каким будет их главный месседж. Артисты хотят не только выступить, но и донести всему миру важные смыслы.
Об этом Ziferblat рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.
"Сцена Евровидения - это больше, чем просто выступление. Это голос, который могут услышать миллионы. И наш главный месседж - напомнить миру, что война в Украине продолжается. Люди привыкают, устают, но для нас эта борьба не заканчивается ни на миг. Нам нужна поддержка, понимание, эмпатия". - рассказали музыканты.
Кроме этого, участники группы хотят обратиться ко всем украинцам. К тем, которые остаются дома, и к тем, кому пришлось уехать за границу.
"Мы также обращаемся к украинцам, которые оказались за пределами своей страны. Многие из них чувствуют одиночество и недостаток единства. Мы хотим сказать им: вы не одни. Наше выступление - это не просто музыка, а диалог с теми, кто вынужден был уехать, и с миром, который должен слышать нас", - объяснили Ziferblat.
"И, конечно, это еще один способ показать, что Украина продолжает творить даже в самые темные времена. Мы живем музыкой, мы делаем ее особенной, и даже сейчас, когда идет самая кровавая за 80 лет война, мы не перестаем звучать", - добавили они.
Напомним, артисты выходить на сцену под номером 9. Они вживую исполнили песню "Bird of Pray". Ранее, в интервью РБК-Украина, Ziferblat рассказывали, что своим треком они хотят показать, что свет побеждает тьму.
По результатам голосования жюри в финале они получили 9 баллов. А от зрителей группа получила 10 баллов.
В общем, жюри распределили свои баллы так:
А зрители отдали свои голоса, которые потом были пересчитаны в баллы. Это имело следующий вид:
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