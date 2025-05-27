Ziferblat назвали, кого хочуть бачити від України на "Євробаченні": топ-3 артисти

Так, Валентин Лещинський зізнався, що хотів би побачити на Нацвідборі виконавицю Кажанну - не стільки заради перемоги, скільки заради її творчого визнання.

"Мене не цікавить, чи це буде переможною історією. Але я думаю, що чим більше телевізійної публіки побачить, що вона робить, - це буде для неї великим плюсом", - сказав музикант.

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Його брат Данило підтримав вибір Кажанни і додав до списку ще двох артистів.

"Кажанна - 100%, є причини. І мені здається, це було би цікаво для Європи. Також - гурт Schmalgauzen. Їм треба туди. І ще - Віталій Козловський. Давай, "Пінаколаду", - пожартував Данило, натякаючи на популярний хіт співака.

Гурт Schmalgauzen (фото: instagram.com/schmalgauzen)

Отже, за версією Ziferblat, достойними представниками України на “Євробаченні” можуть бути Кажанна, гурт Schmalgauzen і Віталій Козловський.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, 17 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025.

За результатами голосування кришталевий мікрофон отримав представник Австрії, співак JJ з піснею Wasted Love, який не приховує, що надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко, котра їздила в так звану "ДНР".

Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Естонія відповідно. А Україна цього року зайняла 9 місце.