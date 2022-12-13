Язичницьке свято чи справжня дата народження Ісуса? Чому Різдво відзначають 25 грудня

Чому Різдво святкують 25 грудня

Стародавні записи свідчать, що 25 грудня в Римській імперії проводилося свято, присвячене Солу Інвіктусу - богу Сонця. А у середині грудня проводили язичницький фестиваль під назвою Сатурналії, який тривав кілька днів. Є ймовірність, що Різдво замінило язичницьке свято.

Проте досі невідомо, коли саме християни почали відзначати Різдво і наскільки воно було значущим для них. Вони могли це робити ще до появи свята Сол Інвіктус.

Інша теорія твердить, що дату 25 грудня християни могли вирахувати, додавши дев’ять місяців до дня, який вважався днем зачаттям Ісуса.

Деякі ранні віряни вважали, що Ісуса розіп'яли 25 березня. Вони додали дев’ять місяців й отримали 25 грудня. Проте дослідникам незрозуміло, чому дата зачаття і розп'яття збігаються.

Одним із доказів цієї гіпотези є напис на статуї третього століття, який дає розрахунки, коли потрібно святкувати Великдень. Там є дані про те, що Ісус був розп’ятий 25 березня 29 року.

"Існує невизначеність щодо обох теорій, але я вважаю, що гіпотеза обчислень має невелику перевагу", - заявив Пол Бредшоу, почесний професор теології в Університеті Нотр-Дам.

Разом із цим науковець Карл Нотхафт, співробітник коледжу All Souls Оксфордського університету вважає, що обидві теорії можуть бути правдивими.

"Я схильний визнати, що традиція датувати народження Христа 25 грудня має коріння, що сягає хоча б початку ІІІ століття. Якщо це так, то якась версія гіпотези обчислень разом із християнською сонячною символікою пропонує найкраще пояснення того, чому виникла ця традиція", - пояснив дослідник.