Стало відомо, коли Україна перейде на новий календар свят

Україна вже скоро може перейти на новий календар свят. Тобто є ймовірність, що вже наступного року усі православні церкви святкуватимуть Різдво 25 грудня, а Святий Миколай приходитиме до дітей 6 грудня, а не 19-го.

Священник ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко під час брифінгу Укрінформу розповів, коли можуть перевести церковний календар на Новоюліанський і як це зробити. Також він пояснив, коли варто святкувати найближче Різдво.

Коли Україна святкуватиме Різдво

Православна церква України ще не прийняла рішення щодо зміни календаря. Однак цього року дозволила парафіям вибирати, коли проводити різдвяне богослужіння - 25 грудня чи 7 січня.

За словами Коваленка, більшість християнського світу живе по Новоюліанському календарю і святкує Боже народження у грудні. Українська церква живе по Юліанському календарі і теж святкує Різдво 25 грудня - але за старим стилем. Ця дата збігається із 7 січня.

"Ми у своїх парафіях порадилися і вирішили, що будемо відзначатимемо дві дати. Різдво багатоденне, як і Великдень - після нього є світлий тиждень, а тоді ще 40 днів. Зазвичай після Різдва були святки аж до Водохрестя. Моя особиста пропозиція - проводити їх від 25 грудня по 7 січня", - заявив священнослужитель

Коли змінять церковний календар

"Пора починати обговорювати те, щоб українська церква прийняла рішення про перехід на Новоюліанський календар. Було б добре, якби це вирішувалось не однією церквою, а всією релігійною спільнотою", - зазначає Коваленко.

Він наголошує, що Новий рік за церковним календарем починається 1 вересня. До цього часу варто було б розв'язати ці питання. А цьогорічні святкування мають стати показовими.

"Треба розуміти, що в церквах люди більш консервативні і вони тяжіють до традицій і прагнуть у них залишитись. Суспільство - більш прогресивне. Думаю, що можливі варіанти, які б задовольняти усіх. Наприклад, нинішній - дозволити тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня. Це як певний перехідний період", - додає отець Георгій.

Коваленко вважає, що те, що 25 грудня кілька років тому оголосили вихідним - це певний етап дискусії.

"Спочатку треба визначитись в середині кожної церкви, а тоді створювати комісії. Також потрібна певна синхронізація з державним календарем. Бо деякі релігійні свята є державними", - заявив Коваленко.

За його словами, цей процес потребує певної волі духовного верховенства, просвітницької діяльності і державної підтримки, зокрема інформаційної.

"Соціологічні дослідження показують, що постійно зростає кількість людей, які б бажали, щоб ми були ближче до християнського світу, ніж до імперської Росії. Але думаю, що московський патріархат буде проти цього", - підсумував священник.