Зі всього, що залишилося після свят: рецепт дуже смачної та ситної солянки

Що вам знадобиться:

Ковбасно-м'ясні вироби - 700 г

Бульйон або вода - 3-4 л

Розсіл з огірків - 200-300 мл

Цибуля велика - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Солоні огірки - 3-4 шт.

Оливки без кісточок - 1-2 б.

Томатна паста - 1 -1,5 ст. ложки

Лимон - 1 шт.

Лавровий листок, духмяний перець, спеції, зелень - до смаку

Олія - для смаження

Сметана - для подачи

Як готувати солянку

В каструлі посмажити цибулю з морквою до підрумʼянення, додати дрібно покришені (або потерті на тертку) огірки та ще трохи все разом посмажити.

Додати порізані м'ясні вироби (ковбаса, сосиски, мисливські ковбаски, ковбаса копчена, варена, відварене м'ясо та інше. Поєднайте 3-4 види, так вийде найкращий смак).

Перемішати, обсмажити, додати томатну пасту і ще трохи посмажити. Додати воду або м'ясний бульйон і проварити хвилин 20, додати розсіл.

Перемішуємо, проварюємо, додаємо оливки, спеції, зелень. Пробуємо на сіль, за потреби додаємо.

Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою і даємо настоятися. Подаємо в гарячому виді зі шматками лимона і сметаною.