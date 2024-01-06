Из всего, что осталось после праздников: рецепт вкуснейшей и сытной солянки

Что вам понадобится:

Колбасно-мясные изделия - 700 г

Бульон или вода - 3-4 л

Рассол из огурцов - 200-300 мл

Лук большой - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Соленые огурцы - 3-4 шт.

Оливки без косточек - 1-2 б.

Томатная паста - 1 -1,5 ст. ложки

Лимон - 1 шт.

Лавровый лист, ароматный перец, специи, зелень - по вкусу

Масло - для жарки

Сметана – для подачи

Как готовить солянку?

В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарить.

Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо и прочее. Соедините 3-4 вида, так получится наилучший вкус).

Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и немного пожарить. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.

Перемешиваем, провариваем, добавляем оливки, специи, зелень. Пробуем на соль, при необходимости добавляем.

Снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться. Подаем в горячем виде с кусками лимона и сметаной.