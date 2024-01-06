Из всего, что осталось после праздников: рецепт вкуснейшей и сытной солянки

Солянка - это очень сытное первое блюдо и существует очень много разных рецептов ее приготовления. Но попробуйте самый простой вариант - из того, что у вас осталось в холодильнике после праздников.
Как приготовить простейшую и вкусную домашнюю солянку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарки Юлии Симончук в Instagram.
В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарить.
Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо и прочее. Соедините 3-4 вида, так получится наилучший вкус).
Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и немного пожарить. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.
Перемешиваем, провариваем, добавляем оливки, специи, зелень. Пробуем на соль, при необходимости добавляем.
Снимаем с огня, накрываем крышкой и даем настояться. Подаем в горячем виде с кусками лимона и сметаной.
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