Найкращі супи, які заспокоять шлунок після застілля та знімуть похмілля

Вживання різноманітної, а іноді й жирної їжі, загрожує деякими складнощами зі шлунком. Тим більше у поєднанні з великою кількістю алкоголю. Зняти напругу та заспокоїти шлунок допоможуть перші страви.

Які супи стануть справжнім засобом від похмілля, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Медики стверджують, що після бурхливого святкування суп не так допоможе позбутися похмілля, скільки поверне людину в нормальний стан. Гаряча перша страва дасть відчуття насичення без тяжкості в шлунку, відмінно зігріє і допоможе організму "включитися".

Курячий суп

Курячі стегна або гомілки - 500 г

Цибуля - 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля - 3-4 шт.

Селера

Зелень

Сіль, перець - до свого смаку

Курку залийте холодною водою та поставте на вогонь. Після закипання зніміть пінку і дайте поваритися півгодини. Потім дістаньте і залиште остигати.

Цибулю та моркву дрібно наріжте та пасеруйте на олії близько 5 хвилин. Після цього - відправляйте у бульйон. Додайте сіль, перець та селеру.

Картоплю потрібно очистити, нарізати кубиками та додати в бульйон. М'ясо з курки зріжте та відправте в каструлю.

За бажання в бульйон можна додати локшину або 100 г рису - це допоможе шлунку.

Всім інгредієнтам дайте поваритись 15-20 хвилин. Подавайте на стіл із дрібно порізаною зеленню.

Гострий суп із квасолею

Квасоля - 1 склянка

Бульйон - 1,5 літра

Морква - 1 шт.

Помідори - 3 шт.

Часник - 2 зубчики

Цибуля - 1 шт.

Зелень - пучок

Перець червоний гострий, сіль

Сочевиця – 3 ст. ложки

Квасолю замочіть заздалегідь на кілька годин, потім злийте воду, залийте свіжу та відваріть до напівготовності. Можна використовувати консервовану квасолю.

Цибулю та часник дрібно нарізати, обсмажити на олії пару хвилин. Моркву нарізати соломкою і додати до цибулі та часнику. З помідорів зняти шкірку і натерти на тертку - відправити на сковорідку. Додатидобавляти гострий перець і згасити 3-5 хвилинмінути на середньому вогні.

Потім додати відварену або консервовану квасолю. І влити бульйон. Бульйон може бути курячий, на кісточках або овочевий.

Дати супу закипіти та додайте до нього сочевицю. Варити до готовності 20 хв. Додати сіль та спеції. За пару хвилин до готовності додати подрібнену зелень.

Чеський часниковий суп

Бульйон - 1,5 л

Картопля - 500 г

Вершкове масло - 20 г

Часник - 10 зубчиків

Яйце - 1 шт.

Зелень кропу

Кмин, перець, сіль

Картоплю очистити та нарізати кубиками. Половину часнику нарізати слайсами. Кмин підсушити в сухому сотейнику.

До кмину додати вершкове масло, часник та картопля. Злегка все обсмажити та влити бульйон.

Довести суп до кипіння та поварити 20 хвилин. Часник, що залишився, видавити в каструлю через прес.

Одне яйце розвести в ополонику гарячого супу і влити в каструлю. Додати сільсоль, перець і довести до кипіння.

Подавати на стіл із дрібно порубаною зеленню.

Суп із горохом

Вода -1,5 л

Заморожений горошок - 250 г

Картопля - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Вершкове масло - 30 г

Вершки - 100 мл

Сіль перець

Воду в каструлі доведіть до кипіння, додайте почищену і нарізану кубиками картопля. Варити 10 хв.

Масло розтопіть на сковороді, обсмажте в ньому дрібно нарізану цибулю. Додайтедобавляйте цибулю в каструлю.

Потім додайте горошок та варіть на середньому вогні ще 10 хвилин. Посоліть і поперчіть.

Влийте в суп вершки, додайте подрібнений часник. Доведіть до кипіння та знімайте з вогню.