Жуткое ДТП в Киеве: появились новые детали трагедии аварии (видео)

В Киеве произошла смертельная авария на проспекте Любомира Гузара. На пересечении с проспектом Вацлава Гавела мотоциклист сбил пешехода, который нарушил правила и столкновение привело к гибели троих людей.

Как рассказали в Telegram-канале "Стражи эспрессо", мотоциклист двигался вместе с пассажиром в сторону Борщаговки. Внезапно на дорогу выскочил пешеход, который пытался в запрещенном месте перебежать к остановке скоростного трамвая. Произошло столкновение, которое стоило жизни пешеходу, а также девушке-пассажирке мотоцикла. Водителя мотоцикла пытались спасти, но несмотря на все усилия медиков он скончался в карете скорой помощи.

Мотоцикл Yamaha двигался на очень большой скорости, а пешеход пропустил машину перед ним и угодил под колеса байку. Удар был настолько сильным, что одному из погибших оторвало ногу и ее обнаружили в десятках метрах от места аварии. По предварительным данным, скорость мотоцикла превышала 150 км/в час.

Как рассказали очевидцы, жуткое ДТП произошло буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода, которым пешеход не стал пользоваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром в жуткой аварии погибла беременная женщина.

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