В Киеве-водитель неадекват отправил велосипедиста в больницу (жесткое видео)

В Киеве водитель легковушки спровоцировал ДТП
В Киеве неадекватный водитель выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль и велосипедиста. В сети показали видео, на котором водитель красного Matiz въезжает в авто на встречке, что пытается избежать столкновения, но также таранит и велосипедиста. Человек на двухколесном транспорте падает в кусты.
Видеоролик опубликовали на странице Dash Cam Ua в Facebook.
"Крупно не повезло велосипедисту - ехал, никого не трогал и попал на больничную койку", - сказано в сообщении под видео.
В Киеве водитель авто наехал на велосипедиста
В комментариях украинцы возмутились действиями неадекватного водителя на легковушке. Они считают, что эта авария похожа на смертельное ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве.
Как мы ранее сообщали, в Полтавской области микроавтобус сбил двух велосипедистов, есть погибший.
Также мы писали, что в Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов.