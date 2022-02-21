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Жуткие привычки, которые достались нам из СССР. Забудьте о них прямо сейчас

Автор: Светлана Мащенко

Со времен СССР минул не один десяток лет, но некоторые жуткие привычки, родившиеся в то время, остались с нами и сейчас. Да, мы уже свыклись с мягкой многослойной туалетной бумагой вместо газеты, почти забыли запах хозяйственного 72%-го мыла, перестали стирать и сушить пакеты, но некоторые вещи привычны для многих и в наше время.

Об этом рассказал знаменитый блогер Максим Мирович.

Настырно лезть в чужую жизнь

В СССР считалось, что личной жизни у человека как бы и нет, и все нужно держать "на виду у коллектива", как бы советуясь с "коллективным разумом".

И хотя те времена давно в прошлом, и сейчас можно наткнуться на соседку в парадном, которую вы впервые видите (а она о вас конечно же знает все). Эта дама может беспардонно заявить вам: "Ой, что-то ты похудела, осунулась", или "А муж у тебя хороший, не обижает?"

Тыкать, указывать, давать непрошеные советы и прочее подобное - привычка, которая со временем, надеемся, уйдет в небытие.

Откладывать вкусное "на потом", не носить новые вещи

Во многих из нас до сих пор живет привычка ходить по дому в чем-то старом, засаленном, грязном, ведь никто же не видит? Но задумайтесь, если вы замужем/женаты - вас в таком виде ежедневно будет созерцать ваш партнер, фактически, главный человек в вашей жизни.

Или же откладывать на потом палочку СК, давясь позавчерашними макаронами. Прятать конфеты, и прочие вкусности "к празднику".

Просто задумайтесь о том, живете вы здесь и сейчас или откладываете жизнь на потом?

Пить чай со сладостями и прочей ерундой

Чисто советская бытовая (кулинарная) привычка — это устраивать чаепития со всякими там конфетами и бесполезным печеньем. В СССР таким обычно занимались на работе в перерывах (не считая обеда).

Чаще всего такое устраивалось прямо на рабочем месте - для чего в самом кабинете мог быть алюминиевый электрический чайник или кофейник.

И сегодня за таким занятием можно застать сотрудниц всяких там собесов. Они делают получасовой перерыв, пока люди (чаще всего не самые счастливые и здоровые, раз пришли просить помощи у государства), стоят в очереди под дверью кабинета.

Ранее мы писали про рисунки "советской" девочки, показывающие суровую правду об СССР.

Также сообщалось про лайфхаки родом из СССР, которые так прижились, что теперь с нами навечно.

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СССР