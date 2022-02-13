Всплыли рисунки "советской" девочки, показывающие суровую правду об СССР

Детские рисунки своей простотой и одновременно внимательностью к деталям часто могут показать жестокую, но такую нужную правду. Ведь детям сложно врать, лицемерить, притворяться. Именно такими рисунками завоевала весь мир художница Зоя Черкасская-Ннади, которая вместе с родителями в 15-летнем возрасте переехала из СССР в Израиль. Там она начала рисовать картинки из своего детства, а позже стала известной художницей, заявив о себе на весь мир.

1. Обед на кухне. Мама или бабушка готовит ужин на крохотной кухне с убогим советским бытом, двухцветными сине-белыми стенами, клетчатой клеенкой на столе. А на крыше соседней "хрущевки" за окном надпись "Слава Труду!"

2. Конец застолья. Такой формат развлечений для взрослых - был чуть ли не единым из доступных. Посидеть в компании было особо негде: ресторан - пафосно и дорого, а нормальных семейных кафе в принципе не существовало. Конечно же украшением каждой комнаты был сервант с "хрусталем", такой как на заднем плане.

3. Утро. Девочка подросток в крохотной комнатушке с ковриком, письменным столом, вращающимся стулом и конечно же ковром на стене собирается на учебу.

4. Детская площадка. Обычная картинка развлечений советских подростков: девушки пьют вино, а парень в синих спортивках "Адидас" делает какие-то упражнения, играя перед "дамами" мышцами.

5. Девчонки курят за гаражами. Еще одна типичная картинка развлечений советской молодежи.

6. Вечерние посиделки у телевизора всей семьей. Тут очень точно показаны детали эпохи: ваза на телевизоре с кружевной вязаной салфеткой, ковер на стене, семейные трусы и роговые очки у папы...

7. Очередь в молочном отделе "Гастронома". Традиционная картинка советской эпохи.

8. Зима в промышленном районе. "Пацанчики" в спортивных костюмах - явление отнюдь не "девяностых", а более раннее.

9. Жизнь молодежи. Младшая школьница идет с галстуком, а старшеклассницы уже выглядят как вполне взрослые дамы с прическами-начесами, косметикой и в яркой одежде.

10. Однушка с перегородкой-шкафом. Комната перегорожена каким-то сервантом, с одной стороны у родителей создано нечто вроде гостиной для просмотра телепередач, а с другой стороны серванта живет парень-подросток в "сложном" возрасте.

11. Бабушки на лавочке и "проститутка". Можно только догадываться, что шипят эти бабушки на лавке про "Наташку из двадцать пятой, которая снова так вырядилась".

Все фото: mirovich.media