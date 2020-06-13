Жуткие грозы и штормовой ветер: каким областям с погодой не повезет

Погода в Украине в субботу, 13 июня, ожидается неблагоприятной практически во всех областях страны. Все регионы накроет сильными грозами, штормовым ветром, возможны град и ливни. Все это будет сопровождаться высокой температурой воздуха.

На востоке сухо будет только в Луганской области, в остальных областях – сильные грозовые дожди, преимущественно днем. Ночная температура воздуха составит +18 +21 градус, днем столбики термометров поднимутся до +31 +33 градусов, местами до +35 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди, возможны ливни. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью в регионе ожидается от +17 до +19 градусов, дневная температура составит +27 +30 градусов, в Одессе немного прохладнее, +25 +27 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере страны пройдут грозы, возможны ливни и град, ветер юго-восточный, порывистый. Ночная температура будет колебаться в пределах +17 +19 градусов, дневная от +30 до +32 градусов.

Западные области также будут во власти непогоды. Синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди и штормовой ветер. Ночью в регионе ожидается от +15 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

В центральных областях также будут идти дожди, ожидается гроза. Ночью +17 +20 градусов, днем будет жарко, +30 +33 градуса.

В Киеве 13 июня синоптики прогнозируют грозу, возможен ливень. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью +18 +20 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 13 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что главный метеоролог страны предупредил, что грозы и смерчи будут в Украине все лето.

А также рассказывали о том, что синоптики напугали украинцев прогнозом погоды на ближайшие выходные.