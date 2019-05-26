Жуткая непогода уже забрала жизни украинцев: подробности

Непогода в Украине в западных областях забрала жизни двух человек. Трагедия произошла в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Погибли 57-летний мужчина и 11-летний мальчик. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 26 мая.

У этих регионах наиболее сложная ситуация, отметил первый заместитель главы службы Олег Мельчуцкий.

Так, в 94 населенных пунктах Ивано-Франковской и Закарпатской областей было подтоплено более 1 800 жилых домов и 6 700 домохозяйств, 8 500 га сельхозугодий и пастбищ, повреждено 14 км береговых и более 950 зданий и сооружений.

Зубко подчеркнул на необходимости еще раз скоординировать усилия всех подразделений, привлекаемых к ликвидации последствий интенсивных осадков.

"Самое главное - не допустить человеческих жертв. Это единственное, что нельзя восстановить. К сожалению, имеем двух погибших - 57-летнего жителя с Ивано-Франковской и 11-летнего мальчика из Закарпатья", - сказал он.

Наводнение в Закарпатье (фото из соцсетей)

По словам Мельчуцкого, в течение последней недели из-за непогоды в 162 населенных пунктах в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей частично подтоплены около 2 тысяч домов, более 7,3 тысяч домохозяйств, 8 800 га сельхозугодий в 162 населенных пунктах. Было размыто около 100 км покрытия автодорог, обесточены 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов.

Спасатели осуществили 145 выездов, в ходе которых были эвакуированы 76 человек, отбуксировано 8 автомобилей и 2 автобуса, перевезено через подтопленные участки дорог около 600 человек.

Фото: dsns.gov.ua

Ранее спасатели проинформировали о том, что ситуация с наводнением в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться.

Также недавно в сети показали видео подтопленных районов возле Мукачево Закарпатской области, которое было снято с высоты птичьего полета.

Напомним, уровень воды в закарпатских речках пробил исторический максимум 1998 года.