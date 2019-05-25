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На западе Украины ситуация с наводнением стабилизируется, - ГСЧС

Новости » Общество    25.05.2019 - 16:28
На западе Украины ситуация с наводнением стабилизируется, - ГСЧС
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительство примет решение о выделении средств из резервного фонда для преодоления последствий паводков

Ситуация с наводнением в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 25 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Стороны обсудили координацию действий подразделений ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и других служб, которые могут быть задействованы в преодолении последствий стихийного бедствия на западе Украины.

"Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить - это жизнь людей, которые отняла стихия. Поэтому, в первую очередь при преодолении таких стихийных бедствий мы должны говорить о защите и безопасности именно людей ", - подчеркнул вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Относительно необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий он сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо-запрос о поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации (в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный). По словам Зубко, правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение по областям.

По результатам заседания оперативного штаба председателям Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА было поручено организовать проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Кроме того, председателям Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областным государственным администрациям поручено усилить контроль за паводковой ситуацией на реках; обеспечить координацию действий на местах по ликвидации последствий паводка.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на западе Украины в подтопленных районах Ивано-Франковской и Закарпатской области постепенно спадает уровень воды

 

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