Жуть украинских автобусов: пассажирка сломала четыре ребра в поездке Одесса-Киев

Депутат из Люботина Харьковской области Светлана Кучеренко сломала четыре ребра в автобусе компании "Гюнсел", который направлялся из Одессы в Киев. Водитель не оказал женщине помощь и не хотел делать остановку, чтобы вызвать медиков.

Как рассказала женщина, изначально на рейс подали автобус, который совершенно не соответствовал требованиям такого класса транспорта и стоимости билетов. Салон был старым, бортовые планшеты отключены, подлокотники неисправны или совсем сломаны. Кондиционеры были, но очень старого выпуска и нормального воздуха в салоне не было.

"Мы ехали по городу, а дышать уже было нечем, молодежь, которая ехала, начала жаловаться на то, что кондиционеры не работают. Кнопка для вызова помощника была отключена. Я не выдержала жары и прошла по салону, чтобы обратиться к помощнику водителя с замечанием включить кондиционеры и планшеты", - рассказала Кучеренко.

Помощник ответил, что кондиционеры включены, но женщина заметила, как водитель в это время нажал на кнопку. А по поводу планшетов помощник заявил, что они не работают и со всеми жалобами нужно обращаться в главный офис "Гюнсел". После беседы с водителем и помощником Кучеренко решила вернуться на своей место.

"И когда, я, держась за сидения, стала идти, водитель резко затормозил, и я "улетела" вниз спиной на торпеду. Встать я уже не смогла, только присела на ступеньку. Водитель продолжал ехать далее, даже не спросив, что со мной после такого удара. Когда я поняла, что не могу дышать нормально и что повреждения серьезные, я сказала звонить и вызывать скорую. Они не останавливались, продолжали ехать. Когда я снова сказала, что не шучу, помощник меня переспросил – так что, вызывать? Они ехали после этого аж до поста на выезде из Одессы, куда и вызвали скорую", - рассказала депутат.

Скорую помощь пришлось ждать довольно долго, и женщина сама звонила медикам, так как ее состояние ухудшалось.

Кроме того, ее поразило поведение других пассажиров. Никто не предложил ей воды, не предложил помощь. А когда она попросила дать телефон, чтобы связаться с внучкой, с которой она ехала в автобусе – все молчали.

Скорая помощь забрала Кучеренко в больницу, где после КТ выяснилось, что у нее сломано четыре ребра.