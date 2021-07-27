Жах українських автобусів: пасажирка зламала чотири ребра в поїздці Одеса-Київ

Депутат з Люботина Харківської області Світлана Кучеренко зламала чотири ребра в автобусі компанії "Гюнсел", який прямував з Одеси до Києва. Водій не надав жінці допомогу і не хотів робити зупинку, щоб викликати медиків.

Як розповіла жінка, спочатку на рейс подали автобус, який абсолютно не відповідав вимогам такого класу транспорту і вартості квитків. Салон був старим, бортові планшети відключені, підлокітники несправні або зовсім зламані. Кондиціонери були, але дуже старого випуску і нормального повітря в салоні не було.

"Ми їхали містом, а дихати вже було нічим, молодь, яка їхала, почала скаржитися на те, що кондиціонери не працюють. Кнопка для виклику помічника була відключена. Я не витримала спеки та пройшла по салону, щоб звернутися до помічника водія із зауваженням включити кондиціонери та планшети", - розповіла Кучеренко.

Помічник відповів, що кондиціонери включені, але жінка помітила, як водій в цей час натиснув на кнопку. А з приводу планшетів помічник заявив, що вони не працюють і з усіма скаргами потрібно звертатися в головний офіс "Гюнсел". Після бесіди з водієм і помічником Кучеренко вирішила повернутися на своє місце.

"І коли, я, тримаючись за сидіння, стала йти, водій різко загальмував, і я "полетіла" вниз спиною на торпеду. Встати я вже не змогла, тільки присіла на сходинку. Водій продовжував їхати далі, навіть не запитавши, що зі мною після такого удару. Коли я зрозуміла, що не можу дихати нормально і що пошкодження серйозні, я сказала дзвонити та викликати швидку. Вони не зупинялися, продовжували їхати. Коли я знову сказала, що не жартую, помічник мене перепитав - так що, викликати? Вони їхали після цього аж до поста на виїзді з Одеси, куди й викликали швидку", - розповіла депутат.

Швидку допомогу довелося чекати досить довго, і жінка сама дзвонила медикам, оскільки її стан погіршувався.

Крім того, її вразила поведінка інших пасажирів. Ніхто не запропонував їй води, не запропонував допомогу. А коли вона попросила дати телефон, щоб зв'язатися з онукою, з якою вона їхала в автобусі - всі мовчали.

Швидка допомога забрала Кучеренко в лікарню, де після КТ з'ясувалося, що у неї зламано чотири ребра.