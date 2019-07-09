Журналисты выяснили, за сколько продаются народные депутаты (видео)

Как обогащаются народные депутаты в Верховной Раде (коллаж: РБК-Украина)

Народные депутаты часто рвутся в Верховную Раду ради приумножения собственных состояний

Депутаты Верховной Рады восьмого созыва накануне внеочередных парламентских выборов ведут ожесточенные бои за попадание в Раду следующего созыва. Ведь кроме солидной депутатской зарплаты статус народного избранника дает немало других преимуществ. Как обогащаются нардепы, говорится в сюжете программы "Гроші".

Журналисты рассказали о таких путях обогащения народных депутатов, как продвижение своих людей куда надо, устройство рейдерского захвата определенного объекта, "вымывание" денег из государственных предприятий, продажу голосов и депутатских запросов.

Зарплата депутата составляет почти полмиллиона гривен в год, что для большинства украинцев немалое состояние. Однако для народных избранников - это копейки.

По словам экс-нардепа Егора Фирсова, одним из способов разбогатеть является пристроить своего человека на государственное предприятие или же на должность директора. Таким образом с госпредприятия вымываются деньги.

Еще одним способом обогащения является продажа своего голоса за поддержку некоего законопроекта. Михаил Чаплыга, политический консультант, рассказал, что депутата можно купить для поддержки или неподдержки закона.

"В стаю сбились, и главный по стае говорит, как надо нажимать кнопочки. Они молча их нажимают", - рассказывает эксперт.

Как обогащаются народные депутаты в Верховной Раде (фото: РБК-Украина)

Кроме того, в Раде очень распространен так называемый "бизнес на запросах". Например, депутатский запрос можно направить в ГПУ с требованием наказать преступника, который по факту может быть конкурентом заказчика по бизнесу. Или же к Кабмину с просьбой выделить деньги. Отметим, что все органы обязаны дать ответ на запрос в четкий срок до 15 дней.

"Если депутат никогда, никоим образом не работал с отраслью, а его депутатские запросы в различных отраслях... Как правило, это касается каких-то непонятных частных лиц. Здесь я бы говорил об определенной коррупционной схеме", - утверждает экс-нардеп Егор Фирсов.

Кроме письменных запросов, в арсенале у нардепов еще есть устные обращения, которые делают депутаты с трибуны. Например, это может быть давление на какого-то предпринимателя.

По данным ряда экспертов и самих депутатов, депутатское обращение стоит от 3 тысяч долларов, запрос и выступление с трибуны 5 тысяч, а голосование за законопроект стоит от 10 до 100 тысяч долларов.

Как обогащаются народные депутаты в Верховной Раде (фото: РБК-Украина)

Журналисты, как пример, приводят Василия Яницкого, одного из рекордсменов. Он сделал 478 запросов и 13 выступлений. Нардеп утверждает, что его состояние резко выросло не из-за депутатских запросов, а коттедж более чем за 300 тысяч долларов построила жена.

А Михаил Головко, нардеп из Тернопольщины направил почти полтысячи депутатских запросов. В частности нардеп засветился, когда защищал от санкционированного обыска офис земельного магната Ивана Гуты, который впоследствии скрылся с государственными миллионами. Тогда Головко повесил на дверях офиса Гуты бумажку с надписью "депутатская приемная" и вынес оттуда пакеты с документами, которые могли бы доказать аферу Гуты.

В настоящее время у Головко, который зашел в Раду с нулями в декларации, официально 33 тысячи долларов сбережений, а у его жены, сидящей в декрете с тремя детьми, 22 тысячи. Однако, это официально.

На его родине ходят слухи, что нардеп приобрел в Тернополе целый рынок и ресторан. А также говорят, что он владеет имением под Киевом и квартирой в столице.

Как обогащаются народные депутаты в Верховной Раде (видео: YouTube/Деньги)

Напомним, недавно один из кандидатов в народные депутаты оскандалился заявлением с обещанием привезти в Измаил Илона Маска и Арнольда Шварценеггера.

А также сообщали о том, что в Обухове Киевской области школьниц заставили прыгать и скандировать лозунги в поддержку скандального нардепа Игоря Мосийчука.