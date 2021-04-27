Журналисты проанализировали диссертацию Кивы: про некоторые термины даже Google не знает

Кива сообщил, что в перечне подтверждений апробации своей научной работы он принимал в двух научно-практических конференциях.

Но дело в том, что в сборниках просто меньше страниц, чем указано. Журналисты связались с координатором конференций, но она сказала, что совсем не помнит участника по имени Илья Кива.

"Я его не помню, честно, я могу вам выслать тезисы", - сказала координатор.

Очень забавно, что в англоязычной статье четко понятно, что она перводилась с помощью автоматического переводчика.

Журналисты отмечают, что в тексте много несуразностей, нелепостей и конкретики ноль. Кроме того, нардеп приложил к диссертации поддельные справки о внедрении его работы.

Также оказалось, что, в отличие от публичных заявлений Кивы, в диссертации он выступает за евроинтеграцию.

Отметим, что предоставление ему ученой степени должен утвердить Министерство образования и науки.

Журналисты показали "бока" Кивиной диссертации