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Кива защитил диссертацию: как теперь его будут называть и есть ли куда расти еще

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 17:14
Кива защитил диссертацию: как теперь его будут называть и есть ли куда расти еще Фото: Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

Скандальный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива снова заставил о себе говорить. На этот раз он рассмешил украинцев своей защитой диссертации, видео которой попало в сеть.

На видео профессор попросил Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

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Posted by Мар'яна П'єцух on Monday, April 26, 2021

Стоит отметить, что с утра некоторые журналисты не смогли попасть на защиту диссертации, обвинив нардепа в ущемлении прав СМИ.

После защиты кандидатской диссертации нардепу сказали, что он "наложил на права журналистов и граждан". В ответ политик предложил пойти с ним в туалет, чтобы сделать то, о чем говорил оппонент. После своей реплики Кива ушел от журналистов.

Видео этого разговора с журналистами опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".

Как теперь будут называть Илью Киву?

Поскольку нардеп защитил диссертацию, то он стал кандидатом наук по государственному управлению.

Тема диссертации Кивы - "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Есть ли куда расти еще?

Илья Кива если не будет останавливаться на достигнутом, то может стать доктором наук. Даная степень присуждается по результатам публичной защиты докторской диссертации.

Напомним, Илья Кива грубо обматерил журналиста в Верховной Раде.

Мы также писали о том, что Илья Кива отличился странной выходкой. Он примерил шапку с советской символикой и опубликовал фото в сети.

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