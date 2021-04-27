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Журналісти проаналізували дисертацію Киви: про деякі терміни навіть Google не знає

Автор: Людмила Жукова

Одіозний нардеп Ілля Кива написав дисертацію і знову змусив людей про себе говорити. У його так званій творчій праці 245 сторінок. Але цікаво те, що 13 членів комісії проголосували "за" і навіть подякували йому за неї.

Журналіст Bihus.info проаналізували дисертацію Киви й розповіли про неї на опублікованому відео.

Кива повідомив, що в переліку підтверджень апробації своєї наукової роботи він брав у двох науково-практичних конференціях.

Але річ у тому, що в збірниках просто менше сторінок, ніж зазначено. Журналісти зв'язалися з координатором конференцій, але вона сказала, що зовсім не пам'ятає учасника на ім'я Ілля Кива.

"Я його не пам'ятаю, чесно, я можу вам вислати тези", - сказала координатор.

Дуже забавно, що в англомовній статті чітко зрозуміло, що вона переводилася за допомогою автоматичного перекладача.

Журналісти відзначають, що в тексті багато нісенітниць, безглуздостей і конкретики нуль. Крім того, нардеп доклав до дисертації підроблені довідки про впровадження його роботи.

Також виявилося, що, на відміну від публічних заяв Киви, в дисертації він виступає за євроінтеграцію.

Зазначимо, що надання йому наукового ступеня має затвердити Міністерство освіти і науки.

Журналісти показали "боки" Кивиної дисертації

Як ми писали раніше, Кива пояснив, для чого йому вчене звання.

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