Журналисты нашли место, где Данилко восстанавливает здоровье: олдскульный "совок"

Где Данилко восстанавливает здоровье

Оказывается, чаще всего артист ездит на реабилитацию в санаторий "Жовтень", который находится за 20 км от Киева. Это довольно старый санаторий, в котором ремонт не делали, видимо, еще со времен его постройки.

Как рассказали работники санатория, Андрей Данилко приезжает в "Жовтень" как к себе домой. Он всегда останавливается в номере 714 и даже там оставил свой тренажер.

"Он приезжает сюда, как к себе домой, и всегда останавливается в 714 номере – даже оставил там свой тренажер. Тут он приходит в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизмовые процедуры. Программа также включает в себя диету: без белка и соли", - рассказали в санатории.

Во время реабилитации Данилко восстанавливает свои циркадные ритмы и полноценно отдыхает, все рекомендации выполняет строго и придерживается режима.

Стоимость путевки в этот санаторий колеблется от программы и номера. Обычный бюджетный двухместный номер за 5 дней обойдется в 9000 гривен. А вот номер, в котором останавливается Данилко, стоит дороже – 13 500 гривен за 5 дней.

Как выглядит санаторий "Жовтень"

Это старая постройка и в здании нет никакого евроремонта. На территории огромный парк и озеро. При входе – обычная зона отдыха с шахматами и фортепиано. Мебель в номерах тоже старая – обычные кровати на сетке, небольшие холодильники и телевизоры.

Где проходит реабилитацию Андрей Данилко