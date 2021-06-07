Журналісти знайшли місце, де Данилко відновлює здоров'я: олдскульний "совок"

Де Данилко відновлює здоров'я

Виявляється, найчастіше артист їздить на реабілітацію в санаторій "Жовтень", який знаходиться за 20 км від Києва. Це досить старий санаторій, в якому ремонт не робили, мабуть, ще з часів його побудови.

Як розповіли працівники санаторію, Андрій Данилко приїжджає в "Жовтень" як до себе додому. Він завжди зупиняється в номері 714 і навіть там залишив свій тренажер.

"Він приїжджає сюди, як до себе додому, і завжди зупиняється в 714 номері - навіть залишив там свій тренажер. Тут він приходить до тями: кожен день масаж, квантова терапія, гімнастика, а також клізмові процедури. Програма також включає в себе дієту: без білка і солі", - розповіли в санаторії.

Під час реабілітації Данилко відновлює свої циркадні ритми та повноцінно відпочиває, всі рекомендації виконує строго і дотримується режиму.

Вартість путівки в цей санаторій коливається від програми та номера. Звичайний бюджетний двомісний номер за 5 днів обійдеться в 9000 гривень. А ось номер, в якому зупиняється Данилко, коштує дорожче – 13 500 гривень за 5 днів.

Як виглядає санаторій "Жовтень"

Це стара споруда і в будівлі немає ніякого євроремонту. На території величезний парк і озеро. При вході - звичайна зона відпочинку з шахами та фортепіано. Меблі в номерах теж старі - звичайні ліжка на сітці, невеликі холодильники та телевізори.

Де проходить реабілітацію Андрій Данилко