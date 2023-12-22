Журналістка, яку Остапчук називав "дном", вперше прокоментувала скандал з шоуменом

Журналістка та блогерка Аліна Доротюк вперше публічно висловилася про скандал, який розгорівся навколо неї та шоумена Володимира Остапчука. Як виявилося, ведучий майже одразу її заблокував.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Доротюк розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на її YouTube-каналі.
Доротюк пригадала, що в неї є "відкритий конфлікт". І йшлося як раз про Остапчука. За словами журналістки, скандал з ведучим вийшов у публічний простір, хоча сама вона із ним не сварилася.
"Не сподобалося йому, що я подружилася з його вже першою екс-дружиною Оленою Войченко, до якої я прекрасно ставлюся. Вова мені жодного разу не телефонував, я все дізнавалася з його Інстаграму", - пояснила блогерка.
При цьому вона додала, що нині її заблокував не тільки Остапчук. Її сторінку "забанили" друга колишня дружина шоумена та його нинішня обраниця.
Влітку 2022 року шоумен емоційно відреагував на інтерв'ю своєї першої колишньої дружини. "Дісталося" й Доротюк, яка його взяла. Остапчук заявляв, що вчинок журналістки нібито "підступний".
Що шоумен казав про Доротюк (скріншот)
"Це просто дно", - писав ведучий у Stories.
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