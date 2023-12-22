Журналістка, яку Остапчук називав "дном", вперше прокоментувала скандал з шоуменом

Що про скандал думає журналістка

Доротюк пригадала, що в неї є "відкритий конфлікт". І йшлося як раз про Остапчука. За словами журналістки, скандал з ведучим вийшов у публічний простір, хоча сама вона із ним не сварилася.

"Не сподобалося йому, що я подружилася з його вже першою екс-дружиною Оленою Войченко, до якої я прекрасно ставлюся. Вова мені жодного разу не телефонував, я все дізнавалася з його Інстаграму", - пояснила блогерка.

При цьому вона додала, що нині її заблокував не тільки Остапчук. Її сторінку "забанили" друга колишня дружина шоумена та його нинішня обраниця.

Журналістка висловилася про конфлікт з Остапчуком (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Скандал з Остапчуком - що говорив сам ведучий

Влітку 2022 року шоумен емоційно відреагував на інтерв'ю своєї першої колишньої дружини. "Дісталося" й Доротюк, яка його взяла. Остапчук заявляв, що вчинок журналістки нібито "підступний".

Що шоумен казав про Доротюк (скріншот)

"Це просто дно", - писав ведучий у Stories.