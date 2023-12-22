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Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українців

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 16:17
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Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українців Яніна Соколова звернулась до українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Київ зазнав чергової атаки дронів в ніч на 22 грудня. У результаті в Солом'янському районі знищено кілька квартир у багатоповерховому будинку. Серед них - житло українського телеведучого Андрія Ковальського. Родина медійника чудом вижила під час атаки. Фото зруйнованого помешкання миттю розлетілись у мережі. На подію емоційно відреагувала і журналістка Яніна Соколова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Соколової в Instagram.

Як відреагувала Яніна Соколова

"На цьому дивані можна подискутувати про правильність знесення пам‘ятника Пушкіну, глянути нові серії "Слова пацана" або послухати "Басту". Викорінюйте у собі моск*льське. Щоразу як хочете толерувати російське, згадуйте цей диван", - написала журналістка.

До публікації вона прикріпила фото дивану у квартирі Ковальського після атаки дронів.

"Слова підтримки родині, яка втратила житло. Проукраїнській родині. Так може статися з кожним з нас. Тому бережіть себе і близьких", - звернулась до українців Соколова.

Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українцівНаслідки атаки дронів на Київ в ніч на 22 грудня (фото: КМДА)

Що відомо про нічну атаку

Росіяни пізно ввечері 21 грудня запустили дрони-камікадзе "Шахед". Наші ППО збили ці повітряні цілі, але уламки впали на багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

Через влучання уламків виникло загоряння на верхніх поверхах. Також у трьох квартирах на 24-26 поверхах є часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна. Людських жертв немає.

Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українцівДопис Ковальського у Facebook (скриншот)

Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українцівКвартира Андрія Ковальського після нічної атаки (фото: КМДА)

Додамо також, що родина Андрія Ковальського оголосила про збір фінансової допомоги. Підтримати сім'ю із двома маленькими дітками можна за реквізитами - 5375 4112 1062 3422.

Згадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українцівЗгадала Пушкіна і Басту. Після нічної атаки на Київ Соколова емоційно звернулась до українцівНаслідки нічної атаки (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Читайте також про те, що Андрій Ковальський зі сльозами на очах розповів, як його діти відреагували на нічну атаку "шахедами".

Раніше ми писали про те, як зірки відреагували на пошкодження квартири телеведучого внаслідок нічної атаки.

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атака дронів