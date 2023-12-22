Ірина Білик представила українську версію хіта "Снег": як тепер звучить пісня (відео)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал продюсерського центру Юрія Нікітіна Mamamusic.

"Снег" зазвучав українською

Виконавиця створила цю композицію у 2003 році, і через два десятиліття вона вирішила перекласти трек, впровадивши у нього нові сенси.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Лірика, яку Ірина переклала самостійно, набула ще більшої глибини та чуттєвості.

"Я знала, що пісня "Сніг" має продовжувати жити. І небесне провидіння надіслало мені нові слова! В мене виникли настільки сильні емоції, що я знову й знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я", - прокоментувала реліз Білик.

Реакція фанів

Артистка змусила своїх прихильників пролити сльози за допомогою україномовної версії "Снігу".

Браво! Браво всім, хто зробив цей шедевр, чуттєво, ніжно. Браво Ірино

Це чудово. Дуже радий, що Ірина Білик повертається до своїх першоджерел - україномовної музики

Вражаюче. До сліз. Проникає у кожні закутки душі

Це найкрасивіший переклад з усіх, які коли-небудь існували

Неймовірно! Проплакала всю пісню...

Зазначимо, що копозиція "Сніга" увійде до майбутнього альбому найкращих хітів Ірини Білик українською мовою, над яким працюють Нікітін і його лейбл Mamamusic.

Вихід альбому заплановано на першу половину 2024 року.

Нагадаємо, з 1990-го до 1997 рік Білик і Нікітін року жили у цивільному шлюбі.

Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Після розриву пара продовжувала співпрацювати, але у 2014 році співачка заявила, що припиняє роботу з продюсером.