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Журналістка Божена Ринська відмовляється від російського громадянства: "не хочу бути співучасницей"

Фото: Божена Ринська (росЗМІ)
Автор: Анна Шиканова

Відома журналістка Божена Ринська повідомила, що відмовляється від російського громадянства, оскільки не хоче бути співучасником Росії у злочинах.

Про це Ринська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я прийняла рішення вийти з російського громадянства. Не хочу бути співучасником. Крім того, з токсичним громадянством я вражена у правах у Європі", - написала журналістка.

Вона поскаржилася, що оформити всі документи не так вже й просто і в держорганах РФ їй уже кілька разів ставили ціпки в колеса - довідку зробили без друку і її не прийняло консульство, а потім почався збій у системі. В результаті Ринська витратила на оформлення вже кілька тижнів.

Божена Ринська (Фото: instagram.com/bozhenarynska)

Божена Ринська – російська журналістка, блогер та письменниця. Раніше вона вела світські колонки в багатьох російських виданнях і вважалася одним із найскандальніших оглядачів Москви.

Крім російського громадянства, вона також має громадянство Ізраїлю, куди вона поїхала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З перших днів війни вона виступає категорично проти Росії, росіян та підтримує Україну.

"Мій покійний чоловік 100% українець. Батько моєї матері з Дніпропетровська. Моя дочка наполовину українка. Батьки батька з Черкас (Білозір'я) та Балти. Усім серцем я з Україною. А всім іншим скажу ось що: якщо вам по*, якщо це типу вас" не стосується, тож стосується. Ця війна дорого обійдеться саме вам", - писала Ринська 24 лютого.

До речі, раніше ми писали про те, що в Естонії росіянина позбавила посвідки на проживання за образу українок.

А ще розповідали, що молода кримчанка демонстративно розірвала російський паспорт на кордоні.

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