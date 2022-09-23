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Журналистка Божена Рынска отказывается от российского гражданства: "не хочу быть соучастницей"

Фото: Божена Рынска (россСМИ)
Автор: Анна Шиканова

Известная журналистка Божена Рынска сообщила, что отказывается от российского гражданства, так как не хочет быть соучастницей России в преступлениях.

Об этом Рынска сообщила на своей странице в Instagram.

"Я приняла решение выйти из российского гражданства. Не хочу быть соучастницей. И кроме того, с токсичным гражданством я поражена в правах в Европе", - написала журналистка.

Она пожаловалась, что оформить все документы не так уж и просто и в госорганах РФ ей уже несколько раз ставили палки в колеса - то справку сделали без печати и ее не приняло консульство, а потом начался сбой в системе. В результате Рынска потратила на оформление уже несколько недель.

Божена Рынска (Фото: instagram.com/bozhenarynska)

Божена Рынска - российская журналистка, блогер и писательница. Ранее она вела светские колонки во многих российских изданиях и считалась одним из самых скандальных обозревателей Москвы.

Кроме российского гражданства, у нее также есть гражданство Израиля, куда она уехала после полномасштабного вторжения России в Украину. С первых дней войны она выступает категорически против России, россиян и поддерживает Украину.

"Мой покойный муж 100% украинец. Отец моей матери из Днепропетровска. Моя дочь наполовину украинка. Родители отца из Черкасс (Белозерье) и Балты. Всем сердцем я с Украиной. А всем остальным скажу вот что: если вам по*, если это типа вас не касается, так вот касается. Эта война дорого обойдется именно вам", - писала Рынска 24 февраля.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Эстонии россиянина лишила вида на жительство за оскорбление украинок.

А еще рассказывали о том, что молодая крымчанка демонстративно разорвала российский паспорт на границе.

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