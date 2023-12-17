Журналісти 20 років незаконно прослуховували принца Гаррі: монарх пішов до суду

Принц Гаррі переміг у судовій справі проти британських таблоїдів. Високий суд Лондона постановив, що монарх став жертвою злому телефону та інших незаконних дій журналістів Mirror Group. При цьому редактори видання знали про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне видання Reuters .

Деталі гучного скандалу

У 2020 році Гаррі залишив королівські обов'язки та переїхав до Каліфорнії з дружиною Меган. Тоді він твердо вирішив викрити тих британських журналістів, які весь цей час прослуховували життя члена королівської родини.

Серед них був і телеведучий та колишній редактор Daily Mirror Пірс Морган, який став головним критиком Гаррі та Меган.

Гаррі був одним із приблизно 100 позивачів, включаючи акторів, зірок спорту, знаменитостей і людей, які подали до суду на за звинуваченнями у зламі телефону та незаконному зборі інформації між 1991 і 2011 роками.

Суддя Тімоті Фанкурт дійшов висновку, що журналісти вдалися до хакерських дій для отримання інформації шляхом обману. Однак у медіахолдингу про це не знали виконавчий директор та юридичний директор групи.

Обвинувачені також приховали незаконну поведінку від парламенту, публічного розслідування стандартів преси у 2011-2012 роках, акціонерів та Високого суду під час судового розгляду у 2015 році.

Принц Гаррі отримав близько 180 700 доларів США після того, як суддя визнав, що той став мішенню журналістів Mirror Group Newspapers.

Ця справа - лише одна з чотирьох, які Гаррі розглядає у Високому суді. Він домігся права подати до суду аналогічну справу про злом телефону проти Associated Newspapers, видавця Daily Mail і Mail on Sunday.