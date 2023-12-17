Журналисты 20 лет незаконно прослушивали принца Гарри: монарх пошел в суд

Принц Гарри победил в судебном деле против британских таблоидов. Высокий суд Лондона постановил, что монарх стал жертвой взлома телефона и других незаконных действий журналистов Mirror Group. При этом редакторы издания знали об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное издание Reuters .

Детали громкого скандала

В 2020 году Гарри оставил королевские обязанности и переехал в Калифорнию с супругой Меган. Тогда он твердо решил разоблачить тех британских журналистов, которые все это время прослушивали жизнь члена королевской семьи.

Среди них был телеведущий и бывший редактор Daily Mirror Пирс Морган, ставший главным критиком Гарри и Меган.

Гарри был одним из примерно 100 истцов, включая актеров, звезд спорта, знаменитостей и людей, которые подали в суд по обвинениям в изломе телефона и незаконном сборе информации между 1991 и 2011 годами.

Судья Тимоти Фанкурт пришел к выводу, что журналисты предприняли хакерские действия для получения информации путем обмана. Однако в медиахолдинге об этом не знали исполнительный директор и юридический директор группы.

Обвиняемые также скрыли незаконное поведение от парламента, публичного расследования стандартов прессы в 2011-2012 годах, акционеров и Высокого суда во время судебного разбирательства в 2015 году.

Принц Гарри получил около 180 700 долларов США после того, как судья признал, что тот стал мишенью журналистов Mirror Group Newspapers.

Это дело лишь одно из четырех, которые Гарри рассматривает в Высоком суде. Он добился права подать в суд аналогичное дело о взломе телефона против Associated Newspapers, издателя Daily Mail и Mail on Sunday.