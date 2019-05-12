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Журналиста Сергея Доренко запретили хоронить: что произошло

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 11:00
Журналиста Сергея Доренко запретили хоронить: что произошло
Сергея Доренко запретили хоронить (snob.ru)

Сергея Доренко могли отравить

Сергея Доренко, который скончался в Москве в возрасте 59 лет, запретили хоронить. К такому решению пришли правоохранительные органы, передает Telegram-канал Mash.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" умер в ДТП. Сергей Доренко двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, у него внезапно начались проблемы с сердцем, он пережил клиническую смерть и вместе с мотоциклом завалился на бок.

Журналиста Сергея Доренко запретили хоронить: что произошлоСергея Доренко запретили хоронить (социальные сети)

Прощание с Доренко должно было пройти на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая, в 11.00. Однако ночью в морг поступил документ, в котором содержится распоряжение не выдавать тело погибшего для захоронения или кремации в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы.

Решение было принято на основании заявления дочерей Доренко - Ксении и Екатерины, которые утверждают, что отца могли отравить. На данный момент полицейские планируют установить точную причину гибели журналиста.

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