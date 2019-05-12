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Журналіста Сергія Доренка заборонили ховати: що сталося

STYLERЖиття    12.05.2019 - 11:00
Журналіста Сергія Доренка заборонили ховати: що сталося
Сергія Доренка заборонили ховати (snob.ru)

Сергія Доренка могли отруїти

Сергія Доренко, який помер у Москві у віці 59 років, заборонили ховати. До такого рішення прийшли правоохоронні органи, передає Telegram-канал Mash.

Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" загинув у ДТП. Сергій Доренко рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, у нього раптово почалися проблеми з серцем, він пережив клінічну смерть і разом з мотоциклом завалився на бік.

Журналіста Сергія Доренка заборонили ховати: що сталосяСергія Доренко заборонили ховати (соціальні мережі)

Прощання з Доренко повинно було пройти на Троєкуровському кладовищі в неділю, 12 травня, о 11.00. Проте вночі в морг надійшов документ, в якому міститься розпорядження не видавати тіло загиблого для поховання або кремації у зв'язку з необхідністю повторної судово-медичної експертизи.

Рішення було прийнято на підставі заяви дочок Доренко - Ксенії та Катерини, які стверджують, що батька могли отруїти. На даний момент поліцейські планують встановити точну причину загибелі журналіста.

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