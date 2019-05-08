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Его песни стали культовыми: в России умер легендарный композитор

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 13:03
Его песни стали культовыми: в России умер легендарный композитор
Евгений Крылатов умер - биография композитора (фото: torange.biz)

Евгений Крылатов написал много известных песен

Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве в возрасте 85 лет. Композитор написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, многие из которых в свое время стали культовыми. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Началом его широкой композиторской известности стала музыка к мультфильму "Умка" (1969) со знаменитой "Колыбельной медведицы".

Авторству Крылатова принадлежат такие песни, как "Лесной олень", "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далеко" и многие другие.

Его песни стали культовыми: в России умер легендарный композитор

Евгений Крылатов умер - биография композитора (фото: соцсети)

"Колыбельная медведицы", первая известная работа Евгения Крылатова (видео: YouTube)

Напомним, в России скончалась известная советская и российская писательница, сценаристка, автор знаменитых "Гардемарины, вперед!" Нина Соротокина.

А также сообщали о том, что во время отдыха на острове Бали в Индонезии трагически погиб известный диджей.

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