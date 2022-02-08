Журналист "разнес" фирменный поезд Укрзализныци из-за отсутствия нормальных условий

Укрзализныця снова попала в скандал. Пассажир фирменного 38-го поезда, который ехал из Запорожья в Киев, высказал свое недовольство касательно состояния вагона. При том, что он ехал в купе в новом вагоне-трансформере.

За свое место в поезде Егор заплатил почти 770 гривен. Вагоны были новыми, но в 1 вагоне невозможно было подзарядить телефон, потому что не было электричества в розетках. Но это еще не все.

"Невозможно было помыть руки, потому что не было воды в туалетах, и невозможно было пописать, потому что в модных современных унитазах и так до краев было мочи, которая просто не смывалась. Но туалет при этом не закрывали", - пожаловался журналист.

В соседнем вагоне №2 был рабочим только один туалет, второй - был закрыт по причине неисправности.

"Спасибо, что хоть питьевая вода была за 10 грн за бутылочку. А наш проводник и в десять вечера, и в три ночи бегал за ней в соседний вагон... Не совсем понял, почему сразу не взять запас воды к себе в вагон, - но это уже их логистика", - добавил он.

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