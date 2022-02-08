Журналіст "розніс" фірмовий поїзд Укрзалізниці через відсутність нормальних умов
Укрзалізниця знову потрапила в скандал. Пасажир фірмового 38-го поїзда, який їхав із Запоріжжя до Києва, висловив своє невдоволення щодо стану вагона. При тому, що він їхав в купе в новому вагоні-трансформері.
Про нелегку поїздку журналіст Єгор Чечеринда написав у Facebook.
За своє місце в поїзді Єгор заплатив майже 770 гривень. Вагони були новими, але в 1 вагоні неможливо було підзарядити телефон, тому що не було електрики в розетках. Але це ще не все.
"Неможливо було помити руки, тому що не було води в туалетах, і неможливо було попісяти, тому що в модних сучасних унітазах і так до країв було сечі, яка просто не змивалася. Але туалет при цьому не закривали", - поскаржився журналіст.
У сусідньому вагоні №2 був робочим тільки один туалет, другий - був закритий через несправність.
"Спасибі, що хоч питна вода була за 10 грн за пляшечку. А наш провідник і о десятій вечора, і о третій ночі бігав за нею в сусідній вагон... Не зовсім зрозумів, чому відразу не взяти запас води до себе у вагон, але це вже їх логістика", - додав він.
Користувачі мережі прокоментували його пост.
- Уникаю наших поїздів до останнього.
- Почитати тебе - так нічого не змінилося з часів нашого радянського дитинства. Почитати заступника голови Наглядової ради Укрзалізниці - так "растет процент жиров в масле".
- Треба було фото додати і тегнути Лещенко, Наглядову раду і Укрзалізницю! Ну що ж ви так??? Ех ви... Тепер потрібно вам знову повторити і все зафіксувати.
- Йдуть роки і десятиліття, а у залізничників нічого не змінюється. Тільки зарплатня чиновників зростає до космічних висот.
- Єгор, цікаво що про це думає відчайдушний борець з корупцією Лещенко? Одного разу мені довелося їхати зі Львова до Ужгорода електричкою. Незабутня подорож. Туалети не милися, мабуть, ніколи. Води не було. Сморід стояв такий, що цей запах різав очі.
- Як залізничник з 38-річним стажем, можу вас привітати, вам пощастило... Могло бути гірше!
- На жаль, звична історія. Часто їжджу, то чого тільки не доводилося бачити.
Нагадаємо, в Укрзалізниці показали новенькі купейні вагони, в яких є кулер, кондиціонер і багато іншого.
Раніше в Дніпрі посеред залізничного вокзалу впала величезна люстра.