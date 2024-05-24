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Жюльен в тарталетках: рецепт несложного и изысканного ужина после рабочего дня

Пятница 24 мая 2024 18:32
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Жюльен в тарталетках: рецепт несложного и изысканного ужина после рабочего дня Как готовить жульен в тарталетках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Вероятно, жульен - запеченное блюдо с грибами и мясом под соусом - получил свое название из-за способа нарезания продуктов. Хотя обычно для приготовления жульена используют небольшие формочки, тарталетки превращают жульен не только в сытный ужин, но и во вкусную закуску.

О том, как приготовить это одновременно простое и сытное блюдо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Готуємо Смачно".

Что нужно для жульенов в тарталетках

Для того чтобы приготовить этот невероятно вкусный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • фарш куриный - 300 г;
  • тарталетки - 12 шт.;
  • сыр твердый - 100 г;
  • шампиньоны - 350-400 г;
  • сливки (жирность от 20%) - 200 мл;
  • лук (маленький) - 1 шт.;
  • сливочное масло - 20 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • растительное масло - для жарки;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить жульен в тарталетках

Для начала подготовьте ингредиенты - очистьте и измельчите лук и чеснок, промойте шампиньоны и нарежьте их небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте нарезанный лук и обжарьте несколько минут на небольшом огне. Затем добавьте грибы и масло. Когда грибы выделят жидкость, увеличьте огонь до максимального, чтобы испарилась излишняя влага.

После этого убавьте огонь и добавьте фарш. Обжарьте, перемешивая, до осветления фарша - тогда добавьте чеснок, соль и перец.

Жюльен в тарталетках: рецепт несложного и изысканного ужина после рабочего дня

Фарш с шампиньонами для жульенов (скриншот / Готуємо Смачно)

Обжарьте все еще несколько минут и добавьте горячие сливки - они обязательно должны быть высокой температуры, чтобы предотвратить свертывание. Добавьте 1/3 натертого сыра, перемешайте и обжаривайте начинку еще несколько минут.

Снимите начинку с огня, равномерно распределите по тарталеткам и присыпьте сверху сыром.

Жюльен в тарталетках: рецепт несложного и изысканного ужина после рабочего дня

Распределите начинку по тарталеткам (скриншот / Готуємо Смачно)

В это время разогрейте духовку до 180 градусов. Переставьте тарталетки на застеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую духовку на 5 минут.

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