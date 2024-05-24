Жюльен в тарталетках: рецепт несложного и изысканного ужина после рабочего дня

Вероятно, жульен - запеченное блюдо с грибами и мясом под соусом - получил свое название из-за способа нарезания продуктов. Хотя обычно для приготовления жульена используют небольшие формочки, тарталетки превращают жульен не только в сытный ужин, но и во вкусную закуску.

О том, как приготовить это одновременно простое и сытное блюдо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Готуємо Смачно".

Что нужно для жульенов в тарталетках

Для того чтобы приготовить этот невероятно вкусный ужин, нужны следующие ингредиенты:

фарш куриный - 300 г;

тарталетки - 12 шт.;

сыр твердый - 100 г;

шампиньоны - 350-400 г;

сливки (жирность от 20%) - 200 мл;

лук (маленький) - 1 шт.;

сливочное масло - 20 г;

чеснок - 1 зубчик;

растительное масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить жульен в тарталетках

Для начала подготовьте ингредиенты - очистьте и измельчите лук и чеснок, промойте шампиньоны и нарежьте их небольшими кусочками. Сыр натрите на большой терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, высыпьте нарезанный лук и обжарьте несколько минут на небольшом огне. Затем добавьте грибы и масло. Когда грибы выделят жидкость, увеличьте огонь до максимального, чтобы испарилась излишняя влага.

После этого убавьте огонь и добавьте фарш. Обжарьте, перемешивая, до осветления фарша - тогда добавьте чеснок, соль и перец.

Фарш с шампиньонами для жульенов (скриншот / Готуємо Смачно)

Обжарьте все еще несколько минут и добавьте горячие сливки - они обязательно должны быть высокой температуры, чтобы предотвратить свертывание. Добавьте 1/3 натертого сыра, перемешайте и обжаривайте начинку еще несколько минут.

Снимите начинку с огня, равномерно распределите по тарталеткам и присыпьте сверху сыром.

Распределите начинку по тарталеткам (скриншот / Готуємо Смачно)

В это время разогрейте духовку до 180 градусов. Переставьте тарталетки на застеленный пергаментом противень и поставьте в разогретую духовку на 5 минут.