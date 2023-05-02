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Не жовтітиме та дасть великий врожай: ось чим найкраще підживити часник

Чим підживити часник (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часник необхідно вчасно підживлювати, щоб отримати великий врожай. До того ж він не жовтітиме, якщо вчасно встановити причину та внести добриво.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Дача. Сад та Город".

Коли підживлювати

Експерти кажуть, як тільки вже видно перші пір'їнки, то потрібно готувати живильну підгодівлю для часнику

До того ж за сезон необхідно мінімум тричі підживлювати рослину.

Перша підкормка - на стадії появи двох-трьох листочків, коли пір'їни ще ніжно-зелені і тільки-но з'явилися на світ.

Друга - приблизно через місяць після першої. У цей час внесене харчування збагатить ґрунт потрібними мікроелементами і "налаштує" часник на майбутнє нарощування цибулини.

Останнє добриво потрібно вносити на стадії формування цибулини, в період з середини до кінця червня.

Чим підживлювати

Потрібно на 10 літрів води взяти столову ложку сечовини та полити грядку.

Деревний попіл - він допомагає головкам часнику краще розвиватися, а ще робить рослину менш сприйнятливою до шкідників. Щоб підживити, вистачить всього лише розсипати попіл після поливу.

Чому жовтіє часник

Якщо часник раптово стає жовтим та починає висихати з кінчиків, варто спочатку встановити причину:

  • надлишок або нестача вологи - в цьому разі додатково підживлювати рослину не потрібно, варто лише правильно поливати;
  • шкідники чи захворювання - вони здатні уразити рослину на будь-якому етапі її розвитку, і треба знати, чим підживити часник;
  • нестача поживних речовин, мікро- та макроелементів.

Також причиною жовтіння часнику іноді стає короткочасний заморозок. Тоді ніжні стебла легко пошкоджуються і потрібно обприскувати рослину спеціальними препаратами для відновлення.

Раніше ми повідомляли, які рослини висадити на ділянці, щоб і врожай отримати, і комарів відлякати.

Також ми писали, як правильно посадити цибулю, щоб отримати великий урожай.

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