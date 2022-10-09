Жовтень 2022 поверне життя трьох знаків Зодіаку на 180 градусів

Діва

У жовтні 2022 року будьте готові до успішного просування вгору кар'єрними сходами та додатковими доходами. Зростання числа клієнтів та збільшення доходів - такі перспективи порадують багатьох активних та практичних Дів.

Максимально використовуйте період до кінця місяця за своїм просуванням або пошуком роботи. Корисно встановити нові корисні зв'язки, які надалі швидше за все принесуть прибуток.

Гарний час для будь-яких справ, пов'язаних із фінансами, а також для пошуку фінансової допомоги.

Терези

Жовтень 2022 - це місяць Терезів. Сприятливий час для знайомств, вирішення питань, що стосуються любові та партнерства, а також для суспільної та дипломатичної, юридичної та політичної діяльності.

Висока ймовірність придбання житла за кордоном чи інших великих придбань у будинку, оновлення меблів та інтер'єру.

Також сімейний бюджет поповниться прибутками партнерів. Сприятливі поїздки та переїзд за кордон, можливо ви отримаєте довгоочікувані документи чи візу.

Водолій

У Водоліїв у жовтні 2022 року може бути прорив у творчих професіях або у спорті. Також ви зможете зустріти своє кохання, або навпаки доведеться розлучитися зі своїм коханцем через непереборні обставини.

Вдалий час для політичної діяльності, навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном. Сприятливий час для пошуку ділових зв'язків за кордоном, поїздок за кордон, залучення до партнерства іноземних фірм, підприємств, товариств.

Можливий прихід грошей під час перебування за кордоном або отримання грошей з-за кордону.