Октябрь 2022 года повернет жизнь трех знаков Зодиака на 180 градусов

Дева

В октябре 2022 года будьте готовы к успешному продвижению вверх по карьерной лестнице и дополнительным доходам. Рост числа клиентов и увеличение доходов – такие перспективы порадуют многих активных и практических Дев.

Максимально используйте период до конца месяца по своему продвижению или поиску работы. Полезно установить новые полезные связи, которые в дальнейшем скорее всего принесут прибыль.

Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Весы

Октябрь 2022 – это месяц Весов. Удачное время для знакомств, решения вопросов, касающихся любви и партнерства, а также для общественной и дипломатической, юридической и политической деятельности.

Высокая вероятность приобретения жилья за границей или других больших приобретений в доме, обновления мебели и интерьера.

Также семейный бюджет пополнится доходами партнеров. Благоприятные поездки и переезд за границу, возможно, вы получите долгожданные документы или визу.

Водолей

У Водолеев в октябре 2022 года может быть прорыв в творческих профессиях или спорте. Также вы сможете встретить свою любовь, или наоборот придется расстаться со своим любовником из-за непреодолимых обстоятельств.

Удачное время для политической деятельности, обучения, повышения квалификации, стажировки за границей. Благоприятное время для поиска деловых связей за границей, поездок за границу, вовлечение в партнерство иностранных фирм, предприятий, обществ.

Возможен приход денег во время пребывания за границей или получения денег из-за границы.