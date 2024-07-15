Жовте листя, жучки та гниле коріння: як розв'язати 8 поширених проблем кімнатних рослин

Коренева гниль

Якщо ви помітили, що рослини стають зів'ялими та втрачають натуральний колір, можливо, настав час перевірити стан їхнього коріння.

Без належного дренажу кімнатні рослини можуть швидко почати страждати від кореневої гнилі.

Щоб перевірити це, спробуйте обережно дістати рослину з ґрунту - здорове коріння буде міцним і гнучким, а коріння, що загниває, як правило, кашоподібне і крихке.

Як прибрати кореневу гниль у рослини

Якщо ви бачите останній варіант, ви можете спробувати розв'язати проблему, обережно промивши коріння і обрізавши уражені ділянки.

Якщо вам потрібно обрізати значну кількість коренів, ви також можете обрізати кілька листків рослини, що може сприяти зростанню нових коренів.

Після цього пересадіть рослину у вазон з великою кількістю дренажних отворів і свіжим ґрунтом.

Надмірний полив

Надмірний полив - одна з найпоширеніших проблем, яка виникає при догляді за рослинами і зрештою призводить до загнивання коренів.

Зів'ялість і коричневі плями, що з'являються на листі рослин, можуть слугувати "червоним прапорцем", який вказує на те, що вам слід зменшити полив.

Як не перезволожити рослину

Ключ до правильного поливу - це знання загальних вимог щодо догляду за рослиною. Найпростіше перевірити, чи потрібно поливати рослину - занурити паличку чи палець в ґрунт на 4-5 см.

Якщо зверху ґрунт сухий виглядає сухим, проте глибше вологий - почекайте з поливом. Якщо земля повністю суха, рослині, ймовірно, не завадило б трохи води.

Недостатньо сонця

Будь-яке світло необхідне для здорового життя рослин. Хоча для рослин без квітів потрібно не надто багато сонця, все залежить від конкретного випадку.

Якщо листя починає жовтіти, а нові листки не можуть вирости до свого повного розміру, це може бути ознакою того, що ваша рослина потребує більше прямого світла.

Як правильно освітлювати рослину

Спробуйте поставити рослину ближче до вікна, щоб вона отримувала більше сонячного світла. Також можна спробувати переставити її на підвіконня з іншого боку будинку або ж використати спеціальні лампи для рослин.

Нестача поживних речовин

Коли листя починає здаватися злегка знебарвленим, це може бути ознакою того, що кімнатній рослині не вистачає поживних речовин, особливо азоту, фосфору і калію.

Як забезпечити рослину поживними речовинами

У випадку дефіциту поживних речовин проблему досить легко розв'язати, додавши трохи багатого на поживні речовини добрива.

Ви також можете спробувати різні органічні рішення, наприклад, додати кавову гущу в ґрунт для кімнатних рослин, щоб підвищити вміст азоту.

Сухе повітря

Хоча різні рослини мають різні вимоги до води та температури, більшість з них не люблять сухе повітря.

Як не пересушувати рослину (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо ви помітили, що листя рослини буріє і злегка засихає, це може бути ознакою того, що листяному улюбленцю не вистачає вологи в повітрі.

Як зволожувати повітря для росту рослини

Полегшити проблему можна, якщо спочатку переконатися, що ваша рослина не стоїть біля джерел тепла, таких як батарея.

Після цього радять час від часу обприскувати рослину з пульверизатора, розпилюючи воду "туманом".

Інший варіант, якщо ви не впевнені, що зможете регулярно обприскувати кімнатну рослину - поставити під горщик з кімнатною рослиною піддон з камінчиками і водою.

Ця вода, яка не може бути поглинута корінням, з часом випаровуватиметься і допомагатиме зробити повітря навколо рослини трохи вологішим.

Коливання температури

Коли рослини піддаються впливу великої кількості різних температурних діапазонів, вони не найкращим чином реагують на ці умови. Якщо ваша рослина виглядає зів'ялою, причиною можуть бути перепади температури.

Як уникнути перепадів температури при вирощуванні рослин

Один зі способів переконатися, що ви не спричиняєте занадто сильних температурних коливань для ваших кімнатних рослин - це уникати переміщення рослин у горщиках між різними кімнатами.

Борошнистий червець

Попри те, що ваші рослини можуть жити в приміщенні, вони все одно вразливі до небажаних шкідників, таких як борошнистий червець. Зараження цим шкідником часто є наслідком надмірного поливу або надмірного удобрення рослин.

Ви можете визначити, чи є на вашій рослині борошнистий червець, перевіривши наявність білого воскового нальоту на листках рослини.

Як позбутися борошнистого червця

Існує кілька різних методів позбавлення від борошнистого червця.

Протерти листя рослини медичним спиртом там, де ви помітили борошнистого червця - проте радять спочатку протестувати ділянку, щоб переконатися, що спирт ненавмисно не спалить рослину.

Обприскати всю рослину (а також листя з нижнього боку), спреєм з олії німу, яка ефективно захищає рослини від борошнистих червців.

Обприскати рослину інсектицидним спреєм, приділяючи особливу увагу нижньому боку листя, де борошнисті червці люблять скупчуватися.

Пліснява на ґрунті

Хоча цвіль завжди шкідлива для здоров'я ваших рослин, вона може позбавити їх ключових поживних речовин, сповільнити ріст і зробити їх вразливими до хвороб.

Цвіль може виглядати по-різному залежно від типу, але якщо ви бачите щось нечітке, порошкоподібне або слизьке, це, швидше за все, пліснява.

Як позбутися плісняви на ґрунті

Позбутися плісняви на кімнатній рослині насправді дуже просто. Все, що вам потрібно зробити, це зішкребти "килимки" плісняви і викинути їх.

Ви також можете замінити весь ґрунт у вашій кімнатній рослині, якщо ви стурбовані тим, що цвіль росте всередині вазону, а не тільки зверху.

Деякі способи запобігти появі цвілі - це покращити дренаж ґрунту, поліпшити циркуляцію повітря і переконатися, що рослина отримує достатньо сонячного світла.