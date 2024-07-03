Як позбутися жучків на кімнатних рослинах: домашні методи відповідно до виду шкідника

Окрім того, що кімнатні рослини очищують повітря у вашій оселі, вони додають кожній кімнаті трохи веселих кольорів. Однак листяні улюбленці так само привабливі для шкідників, що може стати серйозною проблемою для зовнішнього вигляду, росту та загального здоров'я рослин.

Про те, як позбутися жучків на кімнатних рослинах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як позбутися жучків на кімнатних рослинах

Іноді боротьба з комахами-шкідниками може забрати певний час - це залежить від того, наскільки велика кількість жучків на рослині. Крім того, деякі комахи стійкі до методів, від яких гинуть інші.

Тож насамперед, аби боротьба була ефективна, слід з'ясувати вид нахабної комахи. Водночас проти найбільш поширених шкідників, які наведені нижче, можна застосувати звичайні методи.

Як позбутися попелиці

Ці крихітні шкідники кімнатних рослин мають м'яке зелене, жовте, коричневе, червоне або чорне тіло. Попелиці зазвичай живуть на нижньому боці листя, харчуючись соком.

Через свій "раціон" попелиця виділяє цукристу рідину, яка часто сприяє розвитку чорної плісняви на поверхні рослини. Хоча вона не інфікує тканини рослини, садівники зазначають, що сильний наліт може пригнічувати фотосинтез і не дозволяти світлу проникати в листя.

Тож велика площа зараження може призвести до затримки росту рослин і спотвореного, знебарвленого листя. Особливо це стосується сукулентів.

Щоб позбутися попелиці, радять протерти або обприскати заражене листя розчином води з кількома краплями засобу для миття посуду або "звернутися по допомогу" до природних хижаків попелиці - сонечок.

У сильно заражених рослин слід обережно відщипнути частину стебла, щоб видалити шкідників з рослини.

Оскільки попелицю приваблює вологий ґрунт і високий рівень азоту, варто уникати надмірного поливу і надмірного удобрення кімнатних рослин, щоб запобігти повторному зараженню попелицею.

Як позбутися борошнистого червця

Цих дрібних комах, які мають білий колір, зазвичай можна знайти на стеблах, листі та місцях, де листя з'єднується зі стеблом.

Борошнистих червців приваблює надмірний ріст рослин, який може виникнути в результаті надмірного поливу і надмірного удобрення, особливо добривами з високим вмістом азоту.

Оскільки ці комахи живляться соком рослин, листя скручується і злегка жовтіє, а ріст улюбленця затримується.

Позбутися набридливих комах можна, злегка змастивши їхнє скупчення ватним тампоном, змоченим у 70% ізопропіловому спирті - при цьому важливо не торкатися ніжного листя.

Як врятувати рослину від комах (ілюстративне фото: Freepik)

Також можна обприскати місця скупчення комах сумішшю мийного засобу для посуду та води у пропорції 1 ч. л. засобу на 3,7 л води. Інсектицидне мило та олія німу теж ефективні проти борошнистого червця.

А щоб запобігти появі цього шкідника, радять дотримуватися графіку внесення добрив, а не безладної підгодівлі.

Як прогнати з рослин білокрилку

Схожі на метеликів, білокрилки зазвичай збираються групами на нижньому боці листя, висмоктуючи сік кімнатних рослин і спричиняючи пожовтіння та погіршення стану здоров'я рослин.

Крім цього, ці шкідники також пов'язані з передачею рослинних вірусів. Щоб виявити і контролювати популяцію білокрилки, радять використовувати липкі пастки - однієї пастки на кімнату має бути достатньо.

До того ж можна використовувати розведену суміш олії німу (в пропорції 30 мл олії на 3,7 л води), або інсектицидне мило.

Як позбутися павутинного кліща

Павутинні кліщі - це дуже маленькі червонуваті шкідники, які ховаються на нижній частині листя, живлячись рослинними рідинами, залишаючи після себе маленькі крапки та спричиняючи пожовтіння, засихання та опадання листя. Павутиння на листі також є поширеною ознакою ураження павутинним кліщем.

Найпростіший і найделікатніший спосіб боротьби із зараженням, на думку садівників - це просто облити рослину теплою водою зі шланга. На невеликих рослинах використовуйте обприскувач.

Оскільки павутинний кліщ надає перевагу високим температурам і низькій вологості, ви можете дещо змінити умови в кімнаті, щоб запобігти зараженню.

Регулярне зволоження листя ваших рослин за допомогою пульверизатора допоможе підвищити вологість.

Як прогнати щитівок з рослини

Щитівки - це маленькі жучки, які прикріплюються до стебел, гілок і листя рослин. Деякі з них мають твердий панцир, інші - м'який; але і ті, й інші можуть загрожувати життєздатності рослини, викликати пожовтіння або в'янення листя.

Щитівок часто важко виявити, оскільки їхнє забарвлення схоже на забарвлення рослини.

Якщо зараження незначне, цих шкідників можна прибрати, протерши листя рукою, старою зубною щіткою, або скористатися ватним тампоном, змоченим у 70% ізопропіловому спирті.

Для боротьби зі щитівкою також підійде садівнича олія та інсектицидна олія. Крім цього, заражені стебла рослин радять обрізати якомога швидше, щоб уникнути повторної появи шкідників.