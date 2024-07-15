Желтые листья, жучки и гнилые корни: как решить 8 распространенных проблем комнатных растений

Корневая гниль

Если вы заметили, что растения становятся увядшими и теряют натуральный цвет, возможно, пора проверить состояние их корней.

Без должного дренажа комнатные растения могут быстро начать страдать от корневой гнили.

Чтобы проверить это, попробуйте осторожно извлечь растение из почвы - здоровые корни будут крепкими и гибкими, а корни, которые загнивают, как правило, кашеобразные и хрупкие.

Как убрать корневую гниль у растения

Если вы видите последний вариант, вы можете попытаться решить проблему, осторожно промыв корни и обрезав пораженные участки.

Если вам нужно обрезать значительное количество корней, вы можете обрезать несколько листьев растения, что может способствовать росту новых корней.

После этого пересадите растение в горшок с большим количеством дренажных отверстий и свежей почвой.

Чрезмерный полив

Чрезмерный полив - одна из самых распространенных проблем, которая возникает при уходе за растениями и в конечном итоге приводит к загниванию корней.

Увядшие и коричневые пятна, появляющиеся на листьях растений, могут служить "красным флажком", указывающим на то, что вам следует уменьшить полив.

Как не переувлажнить растение

Ключ к правильному поливу - это знание общих требований по уходу за растением. Проще всего проверить, нужно ли поливать растение - погрузить палочку или палец в грунт на 4-5 см.

Если сверху почва сухая выглядит сухой, однако глубже влажная - подождите с поливом. Если земля полностью сухая, растению, вероятно, не помешало бы немного воды.

Недостаточно солнца

Любой свет необходим для здоровой жизни растений. Хотя для растений без цветов нужно не слишком много солнца, все зависит от конкретного случая.

Если листья начинают желтеть, а новые листья не могут вырасти до своего полного размера, это может быть признаком того, что ваше растение нуждается в более прямом свете.

Как правильно освещать растение

Попробуйте поставить растение поближе к окну, чтобы оно получало больше солнечного света. Также можно попытаться переставить его на подоконник с другой стороны дома или использовать специальные лампы для растений.

Недостаток питательных веществ

Когда листья начинают казаться слегка обесцвеченными, это может быть признаком того, что комнатному растению не хватает питательных веществ, особенно азота, фосфора и калия.

Как обеспечить растение питательными веществами

В случае дефицита питательных веществ проблему достаточно легко решить, добавив немного богатого питательными веществами удобрения.

Вы также можете попробовать различные органические решения, например, добавить кофейную гущу в почву для комнатных растений, чтобы повысить содержание азота.

Сухой воздух

Хотя разные растения имеют разные требования к воде и температуре, большинство из них не любят сухой воздух.

Как не пересушивать растение (иллюстративное фото: Freepik)

Если вы заметили, что листья растения буреют и слегка засыхают, это может быть признаком того, что лиственному любимцу не хватает влаги в воздухе.

Как увлажнять воздух для роста растения

Облегчить проблему можно, если сначала убедиться, что ваше растение не стоит у источников тепла, таких как батарея.

После этого советуют время от времени опрыскивать растение из пульверизатора, распыляя воду "туманом".

Другой вариант, если вы не уверены, что сможете регулярно опрыскивать комнатное растение - поставить под горшок с комнатным растением поддон с камешками и водой.

Эта вода, которая не может быть поглощена корнями, со временем будет испаряться и помогать сделать воздух вокруг растения немного более влажным.

Колебание температуры

Когда растения подвержены влиянию большого количества различных температурных диапазонов, они не лучше реагируют на эти условия. Если ваше растение выглядит увядшим, причиной могут быть перепады температуры.

Как избежать перепадов температуры при выращивании растений

Один из способов убедиться, что вы не вызываете слишком сильных температурных колебаний для ваших комнатных растений - это избегать перемещения растений в горшках между разными комнатами.

Мучнистый червец

Несмотря на то, что ваши растения могут жить в помещении, они все равно уязвимы к нежелательным вредителям, таким как мучнистый червец.

Заражение этим вредителем часто является следствием чрезмерного полива или чрезмерного удобрения растений.

Вы можете определить, есть ли на вашем растении мучнистый червец, проверив наличие белого воскового налета на листьях растения.

Как избавиться от мучнистого червеца

Существует несколько разных методов избавления от мучнистого червеца.

Протереть листья растения медицинским спиртом там, где вы заметили мучнистого червеца - однако советуют сначала протестировать участок, чтобы убедиться, что спирт ненамеренно не сожжет растение.

Опрыскать все растение (а также листья с нижней стороны), спреем из масла нима, эффективно защищающего растения от мучнистых червецов.

Опрыскать растение инсектицидным спреем, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где мучнистые червецы любят скапливаться.

Плесень на почве

Хотя плесень всегда вредна для здоровья ваших растений, она может лишить их ключевых питательных веществ, замедлить рост и сделать их уязвимыми к болезням.

Плесень может выглядеть по-разному в зависимости от типа, но если вы видите что-то нечеткое, порошкообразное или скользкое, это, скорее всего, плесень.

Как избавиться от плесени на почве

Избавиться от плесени на комнатном растении на самом деле очень просто. Все, что вам нужно сделать, это соскобы "коврики" плесени и выбросить их.

Вы также можете заменить всю почву в вашем комнатном растении, если вы переживаете, что плесень растет внутри горшка, а не только сверху.

Некоторые способы предотвратить появление плесени - это улучшить дренаж почвы, улучшить циркуляцию воздуха и убедиться, что растение получает достаточно солнечного света.