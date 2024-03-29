UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жорін з 3-ої ОШБр відповів на "істерію" навколо мобілізації : "всі мають працювати на перемогу"

Жорін зробив важливу заяву (фото: t.me/MaksymZhorin)
Автор: Поліна Іваненко

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін зробив заяву щодо мобілізації в Україні. Військовий вирішив прокоментувати ситуацію, яку назвав "істерією".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Жорін написав у своєму Telegram-акаунті.

"Люди бояться йти в армію, тому що впевненості в системі відбору, підготовки, розподілення задач немає. Більше того, істерія навколо мобілізації створила купу стереотипів та неіснуючих небезпек, через які люди стали боятись ще більше", - зазначив Жорін.

Він нагадав, що постійно говорить про важливість певних речей, таких як процес підготовки, яка не має "починатись з моменту потрапляння в армію". 

Допис Жоріна (скріншот)

"Підготовка має проводитись для всього цивільного населення, тому що ми живемо у війні. В таких умовах кожен має бути підготовлений та навчений. Плюс на цьому етапі ми зможемо побороти частину страхів перед військом та службою", заявив військовий.

Окрім цього, Жорін написав, що в Україні має бути "нормальний" облік, аби країна могла "мобілізувати тих, кого треба, а не тих, кого вдалось зловити".

"Людей потрібно застосовувати відповідно до їх можливостей та знань. Ну і "мобілізованим" має бути все суспільство - хтось безпосередньо для участі в бойових діях, хтось для допомоги. Та абсолютно всі мають працювати на перемогу", - резюмував він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМобілізація в Україні