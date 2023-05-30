Мух в будинку не буде: ці запахи ефективно відлякують комах

Ефірні олії

Сильний запах ефірних олій, таких як м’ята, евкаліпт та лаванда - відлякує мух. Використання олій у дифузорах та спреях вирішить проблему з комахами.

Також можна замочити ватяні диски у розчинах і розмістити їх у місцях, де найбільше докучають мухи.

Оцет

До того ж може допомогти позбутися шкідників оцет в якості репеленту. Для цього розпиліть суміш води та оцту по всьому будинку або використовуйте засіб для очищення поверхонь, що відлякує мух.

Спеції

Окрім того, деякі трави та спеції, у тому числі базилік, м’ята, розмарин і гвоздика, відлякують мух своїм сильним ароматом. Лаванда у горщику чи в сушеному вигляді теж ефективно діє проти цих комах як у дворі, так і в будинку.

Чорнобривці

Найкращим варіантом також буде висадити вздовж будинку чорнобривці, адже мух відлякує запах таких квітів.

Пастка з пластикової пляшки

Для виготовлення такої пастки вам знадобляться:

пластикова пляшка об'ємом 1-5 - 2 л;

ніж або ножиці;

будь-яка солодка рідина.

Необхідно зрізати верхню частину пляшки на 1\3 та зняти кришку. Далі перевернути відрізану частину і вставити її в пляшку шийкою вниз. Краї двох частин пляшки скріпіть клеєм або скотчем.

Всередину пастки налийте будь-яку солодку рідину і поставте приманку в тепле місце. Мухи будуть злітатися в приманку, а вилетіти назад не зможуть.