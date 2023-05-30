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Мух в доме не будет: эти запахи эффективно отпугивают насекомых

Как быстро избавиться от мух в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом люди часто держат открытыми окна, и при отсутствии москитных сеток в дом залетают мухи и комары. Такие насекомые кусаются и мешают спать, поэтому важно вовремя от них избавиться.

Какие натуральные запахи отпугивают мух, пишет Express.

Эфирные масла

Сильный запах эфирных масел, таких как мята, эвкалипт и лаванда - отпугивает мух. Использование масел в диффузорах и спреях решит проблему с насекомыми.

Также можно замочить ватные диски в растворах и разместить их в местах, где больше всего досаждают мухи.

Уксус

К тому же может помочь избавиться от вредителей уксус в качестве репеллента. Для этого распылите смесь воды и уксуса по всему дому или используйте средство для очистки поверхностей, что отпугивает мух.

Специи

Кроме того, некоторые травы и специи, в том числе базилик, мята, розмарин и гвоздика отпугивают мух своим сильным ароматом. Лаванда в горшке или в сушеном виде тоже эффективно действует против этих насекомых как во дворе, так и в доме.

Бархатцы

Лучшим вариантом также будет высадить вдоль дома бархатцы, ведь мух отпугивает запах таких цветов.

Ловушка из пластиковой бутылки

Для изготовления такой ловушки вам понадобятся:

  • пластиковая бутылка объемом 1-5 - 2 л;
  • нож или ножницы;
  • любая сладкая жидкость.

Необходимо срезать верхнюю часть бутылки на 1\3 и снять крышку. Далее перевернуть отрезанную часть и вставить ее в бутылку горлышком вниз. Края двух частей бутылки скрепите клеем или скотчем.

Внутрь мышеловки налейте любую сладкую жидкость и поставьте приманку в теплое место. Мухи будут слетаться в приманку, а вылететь назад не смогут.

Раньше мы сообщали, почему одних людей комары кусают постоянно, а других - нет.

Также мы писали, что делать, если ребенка покусали комары или мошки.

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