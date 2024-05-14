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Жодної хімії. Як виростити на городі смачний та соковитий салат

Фото: Як виростити на городі смачний салат (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Салат - це дуже корисний та смачний продукт, який потішить будь-кого.

Як його виростити на городі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис експертки Олесі в Instagram.

Корисні поради з вирощування салату

  • Салат не любить кислого грунту тому обирайте субстрат з відповідним рівнем РН.
  • Сійте його розсадним методом в касети і обов’язково купуйте професійне насіння.
  • Не заглиблюйте насінинки - вони в оболонці, яка при намоканні і пробиванні насінинки розламується.
  • З моменту посіву і до повних всходів змочіть поверхню з оприскувача, щоб вони не пересихали.

Олеся радить при 2-4 справжніх листочках вже висаджувати салат на грядки в теплицю, якщо тепло - можна у відкритий грунт.

Перед цим додайте з відро або трохи менше перегною або грибного компосту. 

Що найголовніше у вирощуванні салату

Найголовніше це поливати рясно салат. Поливайте рослину часто, без води салат рости гарним не буде. І на весні, і восени салат буде по масі більший, ніж влітку. За словами експертки, коли сильно жарко - йому не комфортно.

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Також ми розповідали, як правильно поливати помідори на городі, щоб вони дали потужний врожай.

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