Никакой химии. Как вырастить на огороде вкусный и сочный салат

Салат – это очень полезный и вкусный продукт, который порадует любого.
Как его вырастить на огороде, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение эксперта Олеси в Instagram.
Олеся советует при 2-4 настоящих листочках уже высаживать салат на грядки в теплицу, если тепло -можно в открытый грунт.
Перед этим добавьте из ведро или поменьше перегноя или грибного компоста.
Самое главное это поливать обильно салат. Поливайте растение часто, без воды салат расти хорошо не будет. И весной, и осенью салат будет по массе больше, чем летом. По словам эксперта, когда сильно жарко - ему не комфортно.
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