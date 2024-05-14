Никакой химии. Как вырастить на огороде вкусный и сочный салат

Полезные советы по выращиванию салата

Салат не любит кислую почву поэтому берите субстрат с соответствующим уровнем РН.

Сейте его рассадным методом в кассеты и обязательно покупайте профессиональные семена.

Не углубляйте семена - они в оболочке, которая при намокании и пробивании семян разламывается.

С момента посева и до полных всходов смочите поверхность с опрыскивателя, чтобы они не пересыхали.

Олеся советует при 2-4 настоящих листочках уже высаживать салат на грядки в теплицу, если тепло -можно в открытый грунт.

Перед этим добавьте из ведро или поменьше перегноя или грибного компоста.

Что самое главное в выращивании салата

Самое главное это поливать обильно салат. Поливайте растение часто, без воды салат расти хорошо не будет. И весной, и осенью салат будет по массе больше, чем летом. По словам эксперта, когда сильно жарко - ему не комфортно.