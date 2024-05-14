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Никакой химии. Как вырастить на огороде вкусный и сочный салат

Фото: Как вырастить на огороде вкусный салат (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Салат – это очень полезный и вкусный продукт, который порадует любого.

Как его вырастить на огороде, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение эксперта Олеси в Instagram.

Полезные советы по выращиванию салата

  • Салат не любит кислую почву поэтому берите субстрат с соответствующим уровнем РН.
  • Сейте его рассадным методом в кассеты и обязательно покупайте профессиональные семена.
  • Не углубляйте семена - они в оболочке, которая при намокании и пробивании семян разламывается.
  • С момента посева и до полных всходов смочите поверхность с опрыскивателя, чтобы они не пересыхали.

Олеся советует при 2-4 настоящих листочках уже высаживать салат на грядки в теплицу, если тепло -можно в открытый грунт.

Перед этим добавьте из ведро или поменьше перегноя или грибного компоста.

Что самое главное в выращивании салата

Самое главное это поливать обильно салат. Поливайте растение часто, без воды салат расти хорошо не будет. И весной, и осенью салат будет по массе больше, чем летом. По словам эксперта, когда сильно жарко - ему не комфортно.

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