Ні одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмою

Медики розповіли, що пацієнткою виявилася Тетяна, жительки Турківщини.

За словами 56-річної жінки, все почалося з головного болю, який згодом перекинувся на обличчя, шию та піднявся тиск.

56-річна Тетяна, якій лікарі врятували житя (facebook.com/1tmolviv)

Тоді жінка зрозуміла, що таблетки не діють, тому викликала швидку і її одразу ж госпіталізували до Самбора. Вже звідти вона потрапила до фахівців у Львів.

За їхніми словами, після діагностики жінці повідомили, що у неї велика аневризма мозкової артерії. І вже наступного дня фахівці відділення реперфузійної терапії та радіології виконали емболізацію - закриття аневризми за допомогою мозкових спіралей.

Медики Львова врятували життя 56-річній жінці (facebook.com/1tmolviv)

Зазначається, що операція відбулася без розрізів - тільки одним проколом завдовжки до 5 мм.

За словами медиків, Тетяна вчасно викликала швидку допомогу. Адже будь-яке коливання тиску могло викликати розрив аневризми. І тоді - або важка інвалідність, або навіть летальність.

Повідомляється, що зараз пацієнтка почувається добре і вже готується до виписки.

Медики Львова врятували життя 56-річній жінці (facebook.com/1tmolviv)